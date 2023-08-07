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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نفسي أعيش في مصر وأسيب كندا.. فيديو مؤثر لفتاة يحصد ملايين المشاهدات

نفسي أعيش في مصر
نفسي أعيش في مصر وأسيب كندا..فيديو مؤثر لفتاة يحصد الملايين

انتشر مقطع فيديو لفتاة مصرية تعيش في كندا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبر فيه عن مدي حبها لمصر وفرحتها بقضاء إجازة الصيف فيها بشكل لم تكن تتوقعه حتي أنها أمدت إجازتها لـ 5 مرات. 

قالت الفتاة في مقطع الفيديو الذي انتشر وحقق ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا دلوقت للأسف الشديد بعد 5 شهور سبت مصر ورجعت كندا، أنا مش مصدقة نفسي، أنا كنت عايشة 10 سنين ومفوصتة وفاكره إنه الحياة في كندا جميلة، نزلت مصر 5 شهور، المفروض إني كنت نازلة إجازة شهر واحد وبعد كدا فضلت أمد أمد في الإجازة”.

وتابعت الفتاة في مقطع الفيديو عبر صفحتها على تطبيق “تيك توك”: “دلوقت رجعت كندا، وبقول لنفسي هو إزاي ما فيش شمس في أغسطس في كندا، أنا لابسة تقيل من كتر ما أنا بردانة هنا في أغسطس، الواحد بعد ما يعيش مع المصريين حبة بيلاحظ إنه في مصر عندنا طاقة إيجابية حتي لو الدنيا مقفلة في وشك، الناس بتضحك وتدرش وتخرج وتنبسط بإقل الامكانيات”. 

نفسي أسيب كندا وأعيش في مصر..فيديو مؤثر لفتاة يحصد ملايين المشاهدات 

مصرية في كندا

وواصلت الفتاة: “هنا الناس تحسهم كلهم دائما مضغوطين، فحقيقي نفسي أسيب كندا وأعيش في مصر، وعاوز أقول للمصريين اللي دائما بيفكروا في الهجرة حتي لو مش لكندا لأمريكا كمان اكتر، الحياة هنا مش أحلى حاجة يا جماعة، بجد احنا بلدنا حلوة وناسها حلوة، وفي مصر عندك أماكن كتير حلوة ممكن تروحها بكل المستويات، الساحل والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وسيوة وغيرهم، هنا في كندا مفترض 3 شهور صيف لكنها طول الوقت بتمطر، فاللي هو الناس مش عارفة تفرح، وبعدين أكل مصر ما فيش كلام يوصفه، فانبسطوا في مصر”. 

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وتابعت الفتاة في مقطع فيديو آخر: “عاوز أقولكم إنه كل حاجة غليت في العالم كله، مش في مصر بس تعليقا على الناس اللي بقول الأغنياء اللي بيسافرو فقط، أنا متفقة إنه طالما معاك فلوس هتقدر تسافر أي حتة، فكل اللي كنت بأكد عليه إنه الناس في كندا فقير أو غني، بلاش نقول مش مفصوتة، الروح في مصر مختلفة، الرضا عندنا في مصر والتقبل أعلى، فمصر جواها حاجات كتير حلوة، ومش محتاجة أخرج براها أشوفها، فكنت عاوزة أوصل إنه الناس فخورة ببلدها واللي جوه بلدها، وإنه احنا في مصر ممكن نزور محافظات واحنا مش عارفين نزور البلاد التانية”. 

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