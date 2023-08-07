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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكنتش هقبل بأقل من مجموع هندسة.. صاحبة الـ 37% تروي تفاصيل قصتها

سارة ماهر صاحبة اللايف
سارة ماهر صاحبة اللايف فيديو

حلت سارة ماهر، طالبة الثانوية العامة التي قصت شعرها في اللايف بعد رسوبها بنتيجة الثانوية، بضيافة برنامج "الستات"، لتروي تفاصيل قصتها لأول مرة.

وقالت سارة ماهر، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، إنها رأت شريط حياتها أمامهما بعد رؤيتها نتيجتها لأول مرة عبر اللينك، معقبة: "سنة كاملة كانت نص حياتي".

وأضافت، أنها اجتهدت كثيرا هذه السنة و لم تأكل أو تشرب ومرت بالعديد من الضغوط النفسية و العصبية خلالها، قائلة: "مكنتش هقبل بأقل من مجموع هندسة"، موضحة أنه كانت لديها طموح عالية لشهادة مدرسيها بها خلال الامتحانات و نتائجها طوال السنة و كانوا متوقعين أن أقل نتيجة ستحصل عليها 85%.

ونوهت، إلى أنها حصلت على مجموع 37%، و رسبت بمواد الرياضيات خاصة إنها كانت بشعبة علمي رياضة، مضيفة أنها حاولت التأكد من الكثير من المواقع و اللينكات و لكن النتيجة كانت ثابتة.

سجلت الفيديو و أنا مش حاسة بنفسي

وأوضحت، أن ردة فعل والدتها كانت متماسكة و حاولت تهدئتها بشتى الطرق، و مع حلول الفجر قامت "سارة" بقص شعرها و البكاء الشديد، لافتة: "سجلت الفيديو و أنا مش حاسة بنفسي"، متابعة أنها كانت غير مدركة اثناء قصها لشعرها و خاصة أنه كان غالي عليها. 
 

سارة ماهر الثانوية العامة هندسة تطوير التعليم علمي رياضة قصت شعرها لايف

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