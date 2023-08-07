والدة سارة ماهر: ابنتي متفوقة من صغرها و كان حلمها كلية الهندسة

قالت سلامة محمد، والدة سارة ماهر طالبة الثانوية العامة التي قصت شعرها في لايف عبر التيك توك، إنها ستقدم لابنتها تظلم بسبب حصولها على مجموع 37% في الثانوية العامة، مؤكدة أن سارة اجتهدت مع مدرسيها خلال السنة الدراسية، قائلة: "سارة متفوقة من صغرها و حلمها كان دخول كلية الهندسة".

وأوضحت سلامة محمد، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن ابنتها بالصف الثاني الثانوي كانت تبحث عن اختراعات و تقوم بها و قد كُرمت من مدرستها على ذلك، مضيفة أنها قامت باختراع صغير يخدم البلد و البيئة و كانت تنوي على تكملته بعد دراستها.

ثانوية عامة كانت مجرد مرحلة

ومن جانبها أكد ديفيد ناصف، مصمم جرافيك، أن ثانوية عامة كانت بالنسبة له مجرد مرحلة و لكنها ليست تقييم له أو أخر الدنيا بالنسبة له، مضيفا أنه كان يحاول اكتشاف نفسه في أكثر من شيء مما دفعه على أخذ أكثر من كورس بالصف الثاني الثانوي.



