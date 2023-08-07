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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة سارة ماهر: ابنتي متفوقة من صغرها و كان حلمها كلية الهندسة

والدة سارة ماهر صاحبة
والدة سارة ماهر صاحبة الـ 37%

قالت سلامة محمد، والدة سارة ماهر طالبة الثانوية العامة التي قصت شعرها في لايف عبر التيك توك، إنها ستقدم لابنتها تظلم بسبب حصولها على مجموع 37% في الثانوية العامة، مؤكدة أن سارة اجتهدت مع مدرسيها خلال السنة الدراسية، قائلة: "سارة متفوقة من صغرها و حلمها كان دخول كلية الهندسة".

 

وأوضحت سلامة محمد، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن ابنتها بالصف الثاني الثانوي كانت تبحث عن اختراعات و تقوم بها و قد كُرمت من مدرستها على ذلك، مضيفة أنها قامت باختراع صغير يخدم البلد و البيئة و كانت تنوي على تكملته بعد دراستها.

 

ثانوية عامة كانت مجرد مرحلة

ومن جانبها أكد ديفيد ناصف، مصمم جرافيك، أن ثانوية عامة كانت بالنسبة له مجرد مرحلة و لكنها ليست تقييم له أو أخر الدنيا بالنسبة له، مضيفا أنه كان يحاول اكتشاف نفسه في أكثر من شيء مما دفعه على أخذ أكثر من كورس بالصف الثاني الثانوي.   
 
 

سارة ماهر الثانوية العامة قصت شعرها اختراعات البيئة الصف الثاني الثانوي ديفيد ناصف

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