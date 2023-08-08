تنسيق الجامعات 2023 | كلية الشعب.. نكشف كل ما يخص برامج FMI وBis بتجارة حلوان

تنسيق الجامعات 2023 : ‎

عميد تجارة حلوان يعلن شروط التقدم للبرامج الدراسية بالكلية

‎تجارة حلوان تكشف تفاصيل برنامج الأسواق المالية والبورصات FMI

جامعة حلوان تعلن مميزات برنامج نظم معلومات الاعمال bis بكلية التجارة

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن بدء الاستعداد لقبول طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 بكافة الأقسام و البرامج الخاصة بها من خلال تنسيق الجامعات 2023 الالكتروني ، و وفقا لقواعد و شروط التنسيق و البرامج الداخلية بالكلية، ومن أهم هذه البرامج الدراسية برنامجي ، الأسواق المالية والبورصات FMI ، BIS "نظم معلومات الأعمال".

وقد كشف الدكتور جمال يوسف القائم بعمل عميد كلية التجارة جامعة حلوان إن الدراسة ببرامج fmi ـ bis ، مزيج فريد حيث انهم من أهم وأكثر المقررات الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا في المجال المالي والإداري وتشمل هذه البرامج المزيج مقررات شاملة بين الأسس والنظريات العلمية والمعارف الأكاديمية.

وأضاف الدكتور جمال يوسف، أن ذلك إلى جانب المهارات التطبيقية والعملية لتلك الموضوعات مع الأخذ في الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل في مجالات المال والأعمال بشكل خاص، إضافة إلى احتياجات منظمات الأعمال الاقتصادية بشكل عام.

وقال عميد تجارة حلوان انه بالنسبة لبرنامج نظم معلومات الاعمال bis ، إن البرنامج يقدم تخصصاً فريداً يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ويضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتي التجارة والحاسبات والمعلومات ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة فيه باللغة الإنجليزية، ويتيح البرنامج فرص دورات تدريبية وورش عمل متميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.

يعد هذا البرنامج نواة أساسية لتطوير التعليم الجامعي في مصر ويعكس رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي، ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة التي تتمتع بها كلية التجارة وإدارة الأعمال وهو تخصص نظم معلومات الأعمال BIS.

و تابع عميد كلية التجارة ان برنامج الأسواق والمنشآت المالية fmi ، يعد اول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس في الأسواق والمنشآت المالية و لغة الدراسة به هي اللغة الإنجليزية و يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، كما يكسب الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالي ، كما انه يحقق الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.



وأشار الدكتور جمال يوسف انه يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات التجارة والاقتصاد جنبًا إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصرافة و يحرص البرنامج على إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.



وكشفت جامعة حلوان الى انه يتطلب الالتحاق بالبرامج الدراسية توافر الشروط الآتية: