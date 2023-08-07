بسبب ولاد رزق 3.. كريم قاسم: "طارق العريان قال لى هتتبهدل"

كشف الفنان كريم قاسم بعض تفاصيل لقائه بالمخرج طارق العريان من أجل التحضير لتصوير الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”.

وقال كريم قاسم فى لقاء ببرنامج et بالعربى: طارق العريان ابلغنى بانى “هتبهدل” فى الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق" وأنا لم اقرأ السيناريو حتى الآن لكن من المؤكد ان يكون هناك تطورات فى الشخصيات وانا متحمس جدا بالتجربة.

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وعن استعداداته الخاصة أضاف كريم قاسم قائلا : اقوم حاليا ببعض التدريبات فى الجيم حتى اكون مستعدا للتصوير فى أكتوبر المقبل.

فيلم ولاد رزق

كانت أحداث فيلم ولاد رزق 2 تدور بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الأشقاء الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن السرقة والجريمة، لكن حدثا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

كريم قاسم

كان اخر اعمال كريم قاسم فيلم حظك اليوم الذى شاركه البطولة فيه هدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني .

وتبدأ أحداث فيلم حظك اليوم بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.