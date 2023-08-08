مؤلف مرعى البريمو: أنا محظوظ بالعمل مع هنيدي وسعيد حامد

كشف المؤلف إيهاب بليبل عن تعاونه مع محمد هنيدى من خلال فيلم “مرعى البريمو” الذى يعرض حاليا فى السينما.

وقال إيهاب بليبل فى تصريح خاص لصدى البلد: سعيد بردود الفعل الإيجابية التى تلقيتها عن فيلم "مرعى البريمو" الذى يعرض حاليا، وتكتمل سعادتى بالتعاون مع كل من محمد هنيدى والمخرج سعيد حامد الذى يعود إلى الإخراج بعد فترة من الغياب عن الساحة السينمائية، وأعتبر نفسى محظوظا بالعمل مع هنيدى وفريق عمل الفيلم الذى يقدم نجم الكوميديا بطريقة جديدة ومختلفة عن أعماله السابقة، خاصة أننى تربيت على أعمال هنيدى وسعيد حامد، وكنت أشاهد أعمالهما.

فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد .

إيهاب بليبل ومرعى البريمو

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية، منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

وكشف النجم محمد هنيدي، كواليس فيلمه الجديد مرعي البريمو، المعروض في السينمات خلال الموسم الصيفي الجاري.

وقال محمد هنيدي، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن كواليس فيلم مرعي البريمو كانت جميلة، مشيرا إلى أن فكرة الفيلم استوحاها من الواقع من شخصية جار له حتى وجد الفكرة المناسبة وقدم الشخصية من خلالها.