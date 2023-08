ضربة كبيرة في الصباح الباكر.. موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية

خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، التصنيفات الائتمانية لعشرة بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم ، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

واعتبرت "موديز"، أن خفض التصنيف الائتماني لعشر بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم، جاء على ضوء ارتفاع تكاليف التمويل وضعف رأس المال التنظيمي المحتمل والمخاطر المتزايدة المرتبطة بقروض العقارات التجارية.

وقامت وكالة “موديز إنفيستورز سيرفيس” بخفض التصنيفات لعشرة بنوك، محذرة من احتمال تقليص تصنيف بنوك كبرى بما فيها “يو إس بانكورب” و”بنك أوف نيويورك ميلون” و”ستيت ستريت” و”ترويست فاينانشيال”، في إطار نظرة شاملة للضغوط المتنامية على القطاع.

وبحسب بلومبرج: “قادت هذه التطورات إلى خفض الوضع الائتماني لعدد من البنوك الأمريكية جماعياً، لكن بدرجات متفاوتة”.

جاء من بين المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها، بنوك: “إم آند تي بنك” (M&T Bank)، و”ويبستر فاينانشيال” (Webster Financial)، و”بي أو كيه فاينانشيال” (BOK Financial)، و”أولد ناشيونال بانكورب” (Old National Bancorp)، و”بيناكل فاينانشيال بارتنرز” (Pinnacle Financial Partners)، و”فولتون فاينانشيال” (Fulton Financial).

كذلك تراجع الوكالة تصنيف بنكي “نورثرن ترست” (Northern Trust) و”كولن/فورست بانكرز” (Cullen/Frost Bankers) لتحديد ما إذا كانت ستخفض تصنيفهما الائتماني.

اعتمدت “موديز” نظرة مستقبلية “سلبية” لـ11 بنكا، بينها “بي إن سي فاينانشيال سيرفيسيز جروب”، و”كابيتال ون فاينانشيال”، و”سيتيزنس فاينانشيال سيرفيسز ” (PNC Financial Services)، و”فيفث ثيرد بانكورب” (Fifth Third Bancorp)، و”ريجونز فاينانشيال” (Regions Financial)، و”ألاي فاينانشيال” (Ally Financial)، و”بنك أو زد كيه” (Bank OZK) و”هنتجتون بانكشيرز”.

وقالت بلومبيرج، أن قيمة أصول البنوك الأمريكية تتراجع، جراء ارتفاع أسعار الفائدة، ما يصعّب على المقترضين العقاريين التجاريين إعادة تمويل ديونهم، الأمر الذي قد يضعف الميزانيات العمومية للبنوك.