ضربة جديدة للاقتصاد الثاني عالميا.. وهذا ما كشفته الأرقام



في ضربة جديدة للاقتصاد الثاني عالميا، فشلت الصين في تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة، وسط تباطؤ في قطاعاتها التصنيعية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



تعاني الصين كذلك من تباطؤ في قطاع العقارات المثقل بالديون. ولم تحقق الصين القفزة التي كان يأملها المحللون، ما أدى إلى تراجع كبير في الصادرات، حيث سجلت الصين الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ فبراير 2020 .

هبطت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14.5 %، بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

يعد هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17.2 % في فبراير 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

وأدى احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا، في اضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الماضية من العام الجاري، على الأقل خلال الأشهر الثلاث الماضية.