أول تعليق رسمي من الصين على مباحثات أوكرانيا بالسعودية

اعتبرت الصين أن محادثات السعودية حول أوكرانيا ساعدت في ‘تعزيز الإجماع الدولي’.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الصينية قولها إن المحادثات حول صيغة سلام للحرب الروسية في أوكرانيا ساعدت في ”تعزيز الإجماع الدولي”.

واجتمع مندوبون دوليون في جدة بالمملكة العربية السعودية لمناقشة إطار التسوية السلمية للحرب، حيث أجرى مسؤولون كبار من حوالي 40 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند محادثات في المملكة العربية السعودية .

وقالت منصة يور أكتف، ان الاجتماع الذي استمر ليومين هو جزء من دفعة دبلوماسية لأوكرانيا لحشد دعم يتجاوز داعميها الغربيين، من خلال التواصل مع دول جنوب الكرة الأرضية التي كانت مترددة في الانحياز إلى أي طرف في صراع ضرب الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيكون من المهم إجراء محادثات ثنائية على هامش اجتماع جدة.

وفي حديثه يوم السبت الماضي، أقر بوجود خلافات بين الدول المشاركة، لكنه قال إنه يجب استعادة النظام الدولي القائم على القواعد.

ولم تحضر روسيا المحادثات رغم أن الكرملين قال إنه سيراقب المحادثات.