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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة رغم مكاسب 6 أسابيع.. انخفاض سعر برميل النفط اليوم بنسبة 0.70%

محطة وقود
محطة وقود

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط (الخفيف) في بورصة نيويورك للأوراق المالية بنسبة 0.70% إلى 82.06 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر خام برنت في بورصة لندن للأوراق المالية بنسبة 0.70% إلى 85.45 دولار للبرميل ، حسب تقارير "أرمينبريس".

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يعد البرميل هو وحدة قياس حجم النفط، حيث إن برميلا واحدا يساوي 159.98 لتر.

وتظهر السوق اتجاها صعوديا مؤقتا ولكنه على وشك حدوث تحول محتمل.

وبالأمس، تراجعت أسعار النفط، بعد موجة ارتفاع طويلة، لكنها قلصت جزءا من خسائرها التي تخطت الدولار في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الخامان القياسيان برنت ونايمكس الأمريكي الأسبوع الماضي، مكاسب لسادس أسبوع على التوالي.

وقال محللون إن الأسعار تراجعت بفعل سعي التجار لجني الأرباح.

وبالأمس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا إلى 85.28 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 98 سنتا إلى 81.84 دولار للبرميل.

ومددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الخميس، تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر.

كما قالت روسيا الخميس، إنها ستخفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.


 

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