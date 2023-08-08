تراجع سعر الذهب عالميا لليوم الثاني على التوالي



لا يزال سعر الذهب تحت بعض ضغوط البيع لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعره العالمي، وفق ما ذكر موقع إف إكس سترايت الأمريكي.



وصل سعر الذهب إلى 1931 دولارًا خلال الجلسة الآسيوية.



وتعمل احتمالات المزيد من تشديد السياسة النقدية، من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على مساعدة الدولار الأمريكي على استعادة بعض الزخم الإيجابي ، والذي بدوره يُنظر إليه على أنه عامل رئيسي يثقل كاهل سعر الذهب.



في الواقع ، يبدو أن المشاركين في السوق مقتنعون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في سبتمبر أو نوفمبر وتم التأكيد على الرهانات من خلال بيانات التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة.



على الرغم من خيبة الأمل من تقرير الوظائف غير الزراعية الرئيسي، أشار نمو الأجور القوي والانخفاض غير المتوقع في معدل البطالة إلى استمرار حالة القلق في سوق العمل.

