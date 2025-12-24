للمرة الأولى.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم "الأربعاء"، متجاوزة حاجز 4,500 دولار للأوقية للمرة الأولى، في ظل تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.20% ليصل إلى 4,515.02 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا عند 4,525.16 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 4,520.90 دولار للأوقية، وأسهمت السيولة المحدودة في الأسواق، مع قصر أسبوع التداول بسبب عطلات نهاية العام، في تضخيم حركة الأسعار، ما جعل الأسواق أكثر حساسية للتطورات السياسية والاقتصادية.

ودعمت أسعار الذهب زيادة الطلب على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد الاحتكاكات الجيوسياسية، ولا سيما التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والتي أثارت مخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية.

كما عززت توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية من مكاسب المعدن النفيس، إذ تواصل الأسواق تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، رغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت قوة نسبية في الأداء.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، ما يزيد من جاذبيته مقارنة بالسندات وأدوات النقد.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 4.3% خلال الربع الثالث من العام، مدعوما بمرونة الإنفاق الاستهلاكي والنشاط التجاري، إلا أن هذه البيانات لم تحد من صعود الذهب، مع تركيز المستثمرين على المسار طويل الأجل للسياسة النقدية.

وشهدت الأسواق حالة من الهدوء النسبي مع اقتراب عطلات عيد الميلاد، حيث من المقرر أن تغلق الأسواق الأمريكية مبكرا اليوم الأربعاء، وتغلق بالكامل يوم الخميس، وسط تراجع أحجام التداول في أوروبا وأجزاء من آسيا.

وحذر متعاملون من أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تقلبات سعرية حادة في الاتجاهين.

وفيما يخص المعادن الثمينة الأخرى، امتدت المكاسب إلى باقي المعادن، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 1% لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 72.7 دولار للأوقية.

كما صعد البلاتين بنحو 4% إلى 2,377.5 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاما.

وفي سوق المعادن الصناعية، ارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 12,095.25 دولار للطن، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للنحاس بنسبة 0.2% إلى 5.57 دولار للرطل.