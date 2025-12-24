قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للمرة الأولى.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية
للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية
أ ش أ

 ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم "الأربعاء"، متجاوزة حاجز 4,500 دولار للأوقية للمرة الأولى، في ظل تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.20% ليصل إلى 4,515.02 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا عند 4,525.16 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 4,520.90 دولار للأوقية، وأسهمت السيولة المحدودة في الأسواق، مع قصر أسبوع التداول بسبب عطلات نهاية العام، في تضخيم حركة الأسعار، ما جعل الأسواق أكثر حساسية للتطورات السياسية والاقتصادية.

ودعمت أسعار الذهب زيادة الطلب على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد الاحتكاكات الجيوسياسية، ولا سيما التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والتي أثارت مخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية.

كما عززت توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية من مكاسب المعدن النفيس، إذ تواصل الأسواق تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، رغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت قوة نسبية في الأداء.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، ما يزيد من جاذبيته مقارنة بالسندات وأدوات النقد.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 4.3% خلال الربع الثالث من العام، مدعوما بمرونة الإنفاق الاستهلاكي والنشاط التجاري، إلا أن هذه البيانات لم تحد من صعود الذهب، مع تركيز المستثمرين على المسار طويل الأجل للسياسة النقدية.

وشهدت الأسواق حالة من الهدوء النسبي مع اقتراب عطلات عيد الميلاد، حيث من المقرر أن تغلق الأسواق الأمريكية مبكرا اليوم الأربعاء، وتغلق بالكامل يوم الخميس، وسط تراجع أحجام التداول في أوروبا وأجزاء من آسيا.

وحذر متعاملون من أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تقلبات سعرية حادة في الاتجاهين.

وفيما يخص المعادن الثمينة الأخرى، امتدت المكاسب إلى باقي المعادن، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 1% لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 72.7 دولار للأوقية.

كما صعد البلاتين بنحو 4% إلى 2,377.5 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاما.

وفي سوق المعادن الصناعية، ارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 12,095.25 دولار للطن، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للنحاس بنسبة 0.2% إلى 5.57 دولار للرطل.

ارتفعت أسعار الذهب تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة تصاعد التوترات الجيوسياسية خفض أسعار الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة 7 طالبات بتهمة ضرب ولية أمر بالإسكندرية

الفنان محمد نور

الحكم على المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور.. بعد قليل

انتخابات مجلس النواب

تنافس 70 مرشحا.. بدء تصويت المصريين فى الكويت بجولة إعادة 19 دائرة بانتخابات مجلس النواب

بالصور

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية

بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

مايكسترو S800
مايكسترو S800
مايكسترو S800

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد