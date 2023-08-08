عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: إطلاق سراح أحد المتهمين بقتل الشهيد معطان "استفزاز"

الشهيد الفتى قصي
الشهيد الفتى قصي معطان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتطرف الإرهابي اليشع ياردو، الذي اعتقل كأحد المشتبه بهما في قتل الشهيد الفتى قصي معطان في قرية برقة بالقرب من رام الله، واكتفت بإخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية.

واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار استفزازي ويشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور في الحماية والحصانة.

وقالت الوزارة إنها لا تستغرب من هذا القرار المعتاد من قبل محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية التي أثبتت عبر عشرات السنين أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ولا تصدر قراراتها بناء على أي قانون وإنما وفقا لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان.

وطالبت الوزارة الدول والمحاكم الدولية والوطنية بعدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم عناصر الإرهاب من المستوطنين العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

وزارة الخارجية الفلسطينية بإطلاق سراح المتطرف الإرهابي اليشع ياردو الشهيد الفتى قصي معطان الهجمات ضد البلدات الفلسطينية المستوطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب موظفة بإحدى الجهات الحكومية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية ينقل رسالة من السيسي إلى الرئيس التونسي

تأجيل أكثر من 9 آلاف رحلة جوية بسبب العواصف الشديدة في أمريكا

وزير النقل: حزين من انتشار مخلفات هدم المباني على الدائري..تسببت في وفيات

ولا في الخيال .. العثور على جثة طفل مصاص دمائي| اعرف القصة؟

حبس| كامل الوزير يكشف عقوبة إلقاء مخلفات الهدم على الطرق

تسبب الموت| أحمد موسى يحذر من كارثة على الطريق الدائري ليلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

لمرضى السكري.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند حفظ الأنسولين

فيديو

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

وُلدت يتيمة تحت أنقاض زلزال سوريا .. شاهد كيف أصبحت الطفلة عفراء|فيديوجراف

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ