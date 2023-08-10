التنشيط السياحي بالإسكندرية: افتتاح المتحف اليوناني الروماني ينعش السياحة الإيطالية لعروس البحر

أكدت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار، أن السوق السياحي الإيطالي يشكل أهمية كبيرة للسوق السياحي المصري، ومازال يرتبط بتاريخ المدينة السكندرية قديما حتى الآن، مؤكدة أن العالم ينتظر افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد تطويره وترميمه، مما سينعش حركة السياحية الإيطالية إلى الإسكندرية.



جاء ذلك خلال فعالية ثقافية نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية تحت عنوان "الإسكندرية بعيون إيطالية" وذلك بمقر القنصلية الإيطالية وبرعاية القنصل الإيطالي ماريو دي بسكولي.



وخلال الفعالية، قالت العرجاوي إن احتفالية "الإسكندرية بعيون إيطالية" تأتي بالتزامن مع إعلان وزير السياحة أحمد عيسى والسفير الإيطالي ميشيل كواروني، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن قرب تنظيم عدد من الاحتفاليات والفعاليات الكبرى للتعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين الإيطالي والمصري، مضيفة أن السياحة الإيطالية لها تأثير كبير على التراث الثقافي والسياحي في الإسكندرية وفق الأنماط والإحصائيات السياحية.



وقدمت مدير مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية الشكر والامتنان للقنصل الإيطالي ماريو دي بسكولي على حفاوة الاستقبال، مؤكدة على قوة وعمق العلاقات المصرية الإيطالية وأن هيئة تنشيط السياحة حريصة على زيادة التعاون بين الجانبين.



وأضافت العرجاوي، أن مدينة الإسكندرية الكوزموبوليتانية تأثرت كثيرا بالجاليات الإيطالية وهذا ما أردنا تسليط الضوء عليه من خلال عدد من المحاضرات للدكتورة إيمان الشهاوي مدير بحوث ودراسات الموزاييك بمتاحف الإسكندرية، والدكتورة داليا ساري، أخصائي سياحة بهيئة تنشيط السياحة.



ولفتت إلى أن السياحة الإيطالية لها أهمية خاصة للسياحة المصرية، ودائما ما نهتم بزيادة سبل التواصل مع السائح الإيطالي، وإثراء المعاملات السياحية والأثرية في الإسكندرية لأهمية العلاقات بين البلدين.



وتابعت أن الجاليات الإيطالية أثرت في الثقافة والمجتمع السكندري، فتم الاتفاق مع القنصل الإيطالي في الإسكندرية على عقد عدد من المحاضرات والندوات التعريفية حول تأثير الحضارة الفرعونية والتاريخ المصري في التاريخ والمجتمع الإيطالي، وأوضحت أنه وفقا للمؤشرات السياحية في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 فإن هناك تزايد لرحلات الوفود السياحية الإيطالية من خلال ميناء الإسكندرية ومطاري العلمين ومطروح، لتزداد السياحية الإيطالية بنسبة 250 % خلال يناير وفبراير، حيث بلغ عدد السائحين الإيطاليين عبر منفذ الميناء بالإسكندرية مايقارب 2300 سائح على متن بواخر كوستا خلال عام 2022، وبلغ عدد السائحين الإيطاليين نحو 4500 خلال النصف الأول من عام 2023، فعودة بواخر كوستا عبر ميناء الإسكندرية زادت عدد السائحين الإيطاليين حيث يقوموا بنمط السياحة الثقافية بالمتاحف علاوة على سياحة الجذور لبعض السياح.



وأكدت العرجاوي أن مكتب الهيئة بالإسكندرية يحرص على التعاون المستمر مع كافة الجهات والهيئات و القنصليات بالإسكندرية بفعاليات من شأنها تضع الإسكندرية محط أنظار خطط مستقبلية للترويج السياحي لها.



وتضمنت فعالية الإسكندرية بعيون إيطالية عرضا تفاعليا بالذكاء الاصطناعي وحوارا افتراضيا مع المعماري الإيطالي ماريو روسي وهو الذي شيد بناء مسجد المرسي أبي العباس، وجامع القائد إبراهيم وغيرها من المباني المعمارية، لتقريب المسافات والتعرف أكثر على المعماري اللإيطالي ومدى ارتباطه بالإسكندرية وأهم معالمها.