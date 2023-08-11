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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهزة.. طريقة تحضير كيك الكوكيز

كيك الكوكيز
كيك الكوكيز

يعتبر كيك الكوكيز من الوصفات الشهية والمختلفة التي يمكن تحضيرها، كما يمكن تقديمها وحشوها بالعديد من الأشياء المختلفة. 

وإليك طريقة تحضير كيك الكوكيز بالخطوات 

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مقادير كيك الكوكيز

2 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
نصف كوب سكر 
نصف كوب سكر بني
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
عدد 3 أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
200 جرام من الزبدة غير مذابة بدرجة حرارة الغرفة وغير مملحة.
1 ونصف كوب من قطع الشوكولاتة الصغيرة

طريقة تحضير كيك الكوكيز

سخني الفرن ثم ضعي ورق زبدة في قالبين ونضعها جانباً.
ضيفي البيض في وعاء ونخفق ثم نضيف إليه السكر ونخفق حتى يرتفع المزيج.
ثم ضعي الزبدة إلى الخليط ونخفق المكونات مع بعضها جيداً.
ضيفي الدقيق والبيكنج بودر، ثم نضيف قطع الشوكولاته ونقوم بعجن المزيج حتى تتوزع قطع الشوكولاته على العجينة.

ثم نقسم العجينة إلى نصفين ونضع كل نصف في قالب ونضعها في الفرن لحوالي 20 دقيقة ونشغل مشواة الفرن لدقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً من الأعلى.

ضعي شوكولاته بين الطبقتين ثم نزين الوجه بالشوكولاته السائلة .

كيك كيك الكوكيز مقادير كيك الكوكيز طريقة تحضير كيك الكوكيز شوكولاتة

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