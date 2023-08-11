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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاى تحافظ على بطارية آيفون.. وتبيعه بسعر ممتاز

بطارية آيفون
بطارية آيفون

منذ طرح آبل الأمريكية لميزة معرفة نسبة صحة بطارية هاتف آيفون، تحولت الميزة إلى هوس عند الملايين حول العالم لدرجة أن النسبة هي الدليل على جودة الهاتف من عدمه، وكذلك عند إعادة بيعه إذا كانت النسبة منخفضة يفقد الكثير من قيمته.

كما أن الكثير من المستخدمين يبحثون عن أفضل طريقة للحفاظ على أطول فترة ممكنة على نسبة بطارية هواتفهم الـ iphone.

 وفقاً لموقع “آبل” الرسمي، عليك إتباع الخطوات التالية، لتضمن تخفيف الأعباء الثقيلة على أداء هاتفك الآيفون.

خطوات الحفاظ على صحة بطارية آيفون:

1- اضغط على إعدادات البطارية.

2- قم بتشغيل خيار optimised battery charging.

3- اذهب إلى accessibility ثم motion.

4- شغل خيار reduce motion.

5- عقب إنزال الشاشة من أعلى لأسفل control center ستظهر علامة جديدة اضغط عليها.

6- لاتستخدم الهاتف بكثرة أثناء وضعه على الشاحن.

7- ابتعد تماماً عن الألعاب وقت الشحن.

8- اشحن البطارية عندما تصل لنسبة 30%، لا تنتظر اقل من ذلك.

9- اصل الهاتف من على الشاحن عند وصوله لنسبة 99%.

10- استخدم الشاحن الأصلي والكابل الأصليين.

آيفون آبل iPhone بطارية نسبة البطارية

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