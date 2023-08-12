استبعاد النني .. تشكيل آرسنال لمواجهة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة نوتنجهام فورست، المقرر لها في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستبعد أرتيتا الدولي المصري محمد النني من مواجهة نوتنجهام لعدم الجاهزية الفنية، بعد تعافيه من إصابة في الركبة مؤخرا.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: توماس باراتي - وايت - سالبيا - تيمبر

خط الوسط: أوديجارد - ديكلان رايس - هافيرتز

خط الهجوم: ساكا - مارتينيلي - نيكيتاه

ويدخل فريق آرسنال مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق لقب كأس الدرع الخيرية الأحد الماضي على حساب مانشستر سيتي.