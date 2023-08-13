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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 13-8-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

يشهد سعر الذهب في مصر   استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 -7-2023، علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2300 جنيه للبيع و 2350 جنيه للبيع 

ارتفاع الطلب على الذهب في مصر يرفع سعر الجرام إلى 2180 جنيها

عالميا.. سعر الذهب يخسر 3 دولارات في المعاملات الفورية

عيار 24


وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2529 جنيه للبيع و 2686 جنيه للشراء.

عيار 18


وبلغ سعر عيار 18 نحو 1971 جنيه للبيع و 2014 جنيه للشراء

عيار 14
 

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1533 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء

أوقية الذهب


وصل سعر أوقية الذهب نحو 81.75 ألف جنيه للبيع و 83.53 ألف جنيه للشراء


كيلو الذهب

 

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو2.63 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء


الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.4 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء,
 

الذهب والسعر العالمي

وعلي سياق متصل استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر، أمس الجمعة 11 أغسطس، متجاهلة بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، لتنهي الأسبوع على خسائر.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.08% إلى 1913.53 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو تموز الذي لامسه في وقت سابق من اليوم.

وأنهى الأسبوع على خسائر بنسبة 1.45%.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو، ما عزز الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

تراجع الذهب

أكد عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن من يمتلك أموال، عليه، أن يقوم بشراء الذهب، في هذه الفترة، موضحًا أن أسعار الذهب الأن تشهد انخفاضات، ولكن بعد فترة سيكون هناك تغيير في الأسعار.
وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات له اليوم، أن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب، من الجمارك، سينتهي خلال شهر 11 المقبل، وأنه من الممكن أن يكون هناك قرار جديد.

ولفت إلي أن قرار التجديد، يدرس بمجلس الوزراء، ولكن حتى هذه اللحظة، لا يوجد جديد بشأن هذا الأمر، وأن  المتحكم هو العرض و الطلب، وأنه في 2022 شهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير، ولكن  انخفض بعض الشيء.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

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