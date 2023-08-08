عالميا.. سعر الذهب يخسر 3 دولارات في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، وخسرت نحو 3 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فانه بحلول الساعة 10:25 صباحاً، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 3.06 دولار ليصل إلى 1933.55 دولار للأونصة.

وتراجعت عقود الذهب تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.65 دولار لتصل إلى 1968.45 دولار للأونصة.

ويهتم الكثير من المواطنين، بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء 8-8-2023 وفقًا لآخر تحديث نشره موقع “ايچيبت جولد برايس توداي” المتخصص في أسعار الذهب في مصر والوطن العربي.

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,145 جنيها للبيع و 2,155 جنيها للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,451 جنيها للبيع و 2,463 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,839 جنيها للبيع و 1,847 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,430 جنيها للبيع و 1,437 جنيها للشراء.

فيما وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,160 جنيها للبيع و 17,240 جنيها للشراء، وبلغ سعر الأونصة الذهب حوالي 76,239 جنيها للبيع، و 76,595 جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 2,451,429 جنيها للبيع، و 2,462,857 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.