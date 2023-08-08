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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. تاكسي دبي تطلق الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي

تاكسي دبي
تاكسي دبي

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدولة الإمارات، عن إطلاق الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي في المؤسسة 2022-2025، والتي تهدف إلى تحقيق الغايات الاستراتيجية، وأبرزها التنقل الرقمي والتشغيل المتميز، والاستدامة المالية، وإسعاد الناس، والعمل على استشراف المستقبل.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تركز الاستراتيجية على 9 محاور رئيسية هي: الذكاء الاصطناعي، والإيرادات الذكية، وإنترنت الأشياء، والمدينة الذكية، والبيانات الضخمة، والحوكمة والأمن وترقية الأنظمة، وأتمتة العمليات والمبادرات اللاورقية، والتحول نحو المستقبل، والخدمات الذكية.

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وتندرج تحت المحاور التسعة الرئيسية للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي في مؤسسة تاكسي دبي، 45 مبادرة نوعية، منها: محور الذكاء الاصطناعي وتندرج تحته مبادرة الرد الآلي على استفسارات المتعاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي، المساعدة الافتراضية الصوتية بمركز الاتصال للرد على طلبات واستفسارات المتعاملين، نظام التنبؤ بأماكن الطلب لمركبات الأجرة وتوزيع المركبات بناءً على البيانات المدخلة، تطوير نظام التعرف على السائق لتأكيد هويته وضمان استخدام المركبة فقط من قبل السائق المصرح له.

كما يتضمن محور الذكاء الاصطناعي ، مبادرة تطوير نظام لتأكيد هوية المتعاملين، استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتحسين تجربة المتعاملين والترويج لخدمات المؤسسة، تركيب مجسات في المركبات وربطها بالأنظمة الداخلية لاستقبال اشعارات قبل حدوث الأعطال، دراسة انشاء نظام متكامل لتسجيل شركات التوريد وتعزيز قنوات التواصل مع تلك الشركات لتعاون المشترك في رفع مستوى أداء المؤسسة في استقطاب وتعيين السائقين.

ويتضمن محور الإيرادات الذكية تطوير ميزات إضافية بتطبيق DTC App تعمل على توفير أبرز الملامح التجارية، ونظام تتبع خاص برحلات الحافلات المدرسية يسمح لأولياء الأمور بتتبع الرحلات، وتبسيط الإجراءات الإدارية والعمل على أتمتها بالإضافة إلى صلاحية الدفع من خلال البوابة. يتضمن محور إنترنت الأشياء تطوير نظام أتمتة الإجراءات والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويختص محور المدينة الذكية بربط خدمات المؤسسة الداخلية بمواقع الخدمة وتوفيرها للمتعاملين الخارجين. أما محور البيانات الضخمة يتضمن نظام إلكتروني ذكي لتقييم أداء السائقين من قبل المتعاملين عبر تطبيق المؤسسة الرقمي DTC App، وإعادة تنظيم البيانات في قاعدة البيانات الضخمة الخاصة بمؤسسة تاكسي دبي وذلك بهدف الاستفادة منها في تكامل وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات واستشراف المستقبل.

بالإضافة إلى إدراج جميع الخدمات في منصة رقمية واحدة مما يسهل وصول المتعامل إلى الخدمات التي توفرها المؤسسة، ونظام آخر يقوم بربط الأنظمة الخارجية مع الأنظمة الداخلية في المؤسسة عبر قنوات آمنة وذلك بهدف تبسيط عملية ربط الأنظمة الجديدة مع الأنظمة الحالية.

وبخصوص الحوكمة والأمن وترقية الأنظمة، تركز هذه المبادرة على حماية قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة، بالإضافة لمراقبة الأنظمة لتجنب الأعطال الناجمة من تعطل الخوادم.

ويركز محور أتمته العمليات والمبادرات اللاورقية على فئة الموظفين ومنها توفير نظام إدارة الحضور والانصراف، وتحقيق التعاون مع منصة التوظيف الرقمية لحكومة دبي بهدف تعيين الموظفين، كما يهتم محور أتمتة العمليات باستحداث نظام تدريب ذكي لفئة السائقين. والمبادرات اللاورقية تعمل على حصر وأتمتة الإجراءات الورقية للمعاملات الخاصة بالمؤسسة وتطوير خطة للعمل على التقليل من استخدام المعاملات الورقية وخفض الانبعاثات الكربونية.

بينما يهتم محور التحول نحو المستقبل بتطوير نظام لتنظيم حركة المسافرين من أجل الحصول على خدمات مركبات الأجرة والليموزين في مطارات دبي، وتطوير نظام لتنظيم طوابير سائقي مركبات الأجرة والليموزين في مطارات دبي، بالإضافة لدراسة إنشاء مركز تحكم افتراضي يتيح لموظفي مركز التحكم الدخول على الأنظمة من جميع المواقع.

كما تتضمن الاستراتيجية محور الخدمات الذكية المختص بدمج نظام إدارة علاقات المتعاملين، بالإضافة لتطوير خدمات إضافية لفئات السائقين والموظفين والموردين وأتمتتها.|

تاكسي دبي الامارات هيئة الطرق والمواصلات الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي الاستدامة المالية

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