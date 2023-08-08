3.204 تريليون دولار احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بنهاية يوليو

بلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 3.204 تريليون دولار في نهاية يوليو الماضي بزيادة قدرها 0.35 في المائة عن الشهر السابق .

وأرجعت البيانات الصادرة اليوم عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين هذه الزيادة إلى أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول .

جدير بالذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض في يوليو مع ارتفاع بأسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام متأثرة بالسياسات النقدية وتوقعات الاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي العالمية وعوامل أخرى.

وأكدت الإدارة أن الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر كبير من المرونة وإمكانات التنمية، وأن أساسياته الإيجابية طويلة الأجل لم تتغير ما يساعد على الحفاظ على الاستقرار الأساسي لاحتياطيات النقد الأجنبي.