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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية إلى 584.2 مليار دولار

الذهب والعملات
الذهب والعملات

 انخفضت احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والعملات الأجنبية لتصل إلى 584.2 مليار دولار، وفق بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الروسية.

ووفقا لبيانات البنوك المركزية الوطنية وحسب وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء فقد انخفضت احتياطيات روسيا الدولية - التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا - حتى مايو الماضي بمقدار 11.6 مليار دولار لتصل إلى 584.2 مليار دولار لتتراجع من المركز الرابع إلى المركز الخامس في العالم .

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كانت احتياطيات روسيا الدولية قد بلغت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 18 فبراير 2022 لتبلغ (643.2 مليار دولار).

يتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.|

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