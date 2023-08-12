انتبه .. 7 علامات تكشف سرطان الرئة في مراحله الأولى

تختلف أعراض سرطان الرئة من شخ لآخر و ويعاني بعض الأشخاص من أعراض مرتبطة بالرئتين.



يعاني بعض الأشخاص من أعراض عامة تتمثل في عدم الشعور بالتحسن ولا يعاني معظم المصابين بمرض سرطان الرئة من أعراض حتى يتقدم السرطان.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي فقد تشمل أعراض سرطان الرئة ما يلي:

السعال الذي يزداد سوءًا أو لا يزول.

ألم صدر.

ضيق في التنفس.

صفير.

سعال الدم.

الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت.

فقدان الوزن بدون سبب معروف.

قد تشمل التغييرات الأخرى التي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان مع سرطان الرئة نوبات متكررة من الالتهاب الرئوي وتضخم أو تضخم الغدد الليمفاوية (الغدد) داخل الصدر في المنطقة الواقعة بين الرئتين.

يمكن أن تحدث هذه العلامات والأعراض مع أمراض أخرى أيضًا.



فإذا كنت تعاني من بعض هذه العلامات والأعراض ، فتحدث إلى طبيبك الذي يمكنه المساعدة في معرفة السبب.

