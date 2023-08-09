لن تتخيل.. 5 أسباب تؤدي للإصابة بـ سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي يتم تشخيصها، كما أنه سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، في الهند يمثل سرطان الرئة ما يقرب من 6 ٪ من جميع أنواع السرطان ، حيث يتم تشخيص ما يقرب من 1 مريض مصاب بهذا المرض المخيف كل عام، الأسباب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة هي كما يلي:



-التدخين

من المعروف أن هذا هو العامل المسبب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة، من المعروف أن جميع أنواع التدخين وأشكاله مرتبطة بزيادة الإصابة بسرطان الرئة، غالبية مرضى سرطان الرئة لديهم تاريخ قوي في التدخين (حوالي 85٪). يعد التدخين السلبي أيضًا عامل خطر كبير للإصابة بسرطان الرئة خاصة عند غير المدخنين.

هناك أدلة على أن غير المدخنين المتزوجين من مدخنين معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة، هناك خطر متزايد للإصابة بسرطان الرئة من استنشاق الدخان في مكان العمل، كما أن التدخين السلبي أثناء الطفولة يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة بمجرد بلوغ سن الرشد.

-التعرض لوقود الكتلة الحيوية

ويظهر هذا بشكل خاص في السيدات اللواتي استخدمن "شولا" قبل استخدام غاز البترول المسال، في إحدى الدراسات كان الأشخاص في الولايات الجبلية مثل هيماشال براديش ، الذين تعرضوا بشكل كبير لوقود الكتلة الحيوية في منازل سيئة التهوية إما للطهي أو التدفئة ، لديهم احتمالية متزايدة للإصابة بسرطان الرئة.

-تلوث الهواء

على مدى السنوات القليلة الماضية ، ارتبطت الأشهر الباردة في شمال الهند بزيادة الضباب الدخاني ووجد أن مستويات PM 2.5 عالية الخطورة مما تسبب في العديد من أمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك العديد من الأشخاص الذين يشكون من ضيق في التنفس ونوبات من السعال وتهيج الحلق، أشار الأطباء إلى أن العديد من أمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن تزداد سوءًا خلال هذه الفترة، اعتاد المرء أن يتساءل عما إذا كان هذا التلوث قد تسبب في زيادة الإصابة بسرطان الرئة، كانت هناك نظريات تربط بين سرطان الرئة والتلوث ، ولكن يوجد الآن دليل على أن عوادم السيارات وغيرها من تلوث الوقود الأحفوري يسبب تغيرات معينة في خلايا الرئة والتي تكون مسرطنة.

تم إجراء هذا البحث في معهد فرانسيس كريك بلندن لما يقرب من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان وكشف أن التعرض لتركيزات متزايدة من الجسيمات (PM) بقطر 2.5 ميكرون كان مسؤولاً عن طفرة EGFR وطفرة KRAS التي يمكن أن يؤدي إلى سرطان الرئة.

-غاز الرادون

هذا غاز طبيعي يتشكل في الصخور والتربة والماء، لا يمكن رؤيتها أو تذوقها أو شمها، عندما يدخل الرادون إلى المنازل أو المباني من خلال الشقوق أو الثقوب ، يمكن أن يحاصر ويتراكم في الهواء بالداخل، الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في هذه المنازل والمباني يتنفسون مستويات عالية من غاز الرادون، على مدى فترات طويلة من الزمن ، يمكن أن يسبب الرادون سرطان الرئة.

ومن ثم فقد ثبت أنه يمكن الوقاية من سرطان الرئة إذا كنا قادرين على تعديل هذه العوامل - التدخين على المستوى الفردي وتقليل التلوث الجوي على مستوى المجتمع. إذا استطعنا ، كمجتمع أكبر ، تقليل مستويات التلوث ، فيمكننا حينئذٍ إحداث تأثير في الحد من ارتفاع هذا المرض المخيف.

المصدر: timesofindia

