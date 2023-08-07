هتخسي 4 كيلو في أسبوع.. نظام غذائي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن و السمنة نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية و اليومية الخاطئة، مما يجعل الكثير يبحث عن أنظمة صحية تساعد على التخلص من الوزن الزائد في وقت قصير.

لذا كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في إحدى تصريحاته عن نظام غذائي صحي يساهم في التخلص من 4 كيلو جرام خلال أسبوع واحد فقط.

نظام غذائي للتخلص من 4 كيلو خلال أسبوع واحد

-الوجبة الأولى

الساعة الخامسة الفجر، ربع رغيف خبز جبن بالطماطم، كوب شاي بالحليب دون إضافة سكر.

- الوجبة الثانية

الساعة الواحدة ظهرًا تناول ثمرة من الفاكهة مثل التفاح.

- الوجبة الثالثة

الساعة الرابعة عصرًا وتكون هي تناول وجبة الغداء التي تتكون من ربع رغيف خبز مع دجاج أو لحوم أو سمك.

- الوجبة الرابعة

الساعة السابعة مساءً وتناول طبق سلطة خضراء وربع رغيف خبز، أو أرز.

- الوجبة الخامسة

الساعة التاسعة مساءً يفضل تناول كوب زبادي مضاف إليه ملعقة من عسل النحل.