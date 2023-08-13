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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فاق التوقعات.. ماذا حدث لـ أسعار الذهب في 48 ساعة ؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تحظي أسعار الذهب بأهمية لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن ملاذ آمن ووسيلة تحوط يتجها الكثير من الناس.

أهمية أسعار الذهب اليوم

وتعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية محل اهتمام لدي  المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو الراغبين فى الاستثمار بهدف الإدخار حيث يعد الذهب ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

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تراجع قياسي في أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميا.. وتحول مفاجئ لعيار21

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سعر الذهب اليوم الأحد 13-8-2023

وتخطى سعر جرام الذهب 220 جنيهًا خلال 48 ساعه ووصل فارق السعر بين البيع والشراء إلى 50 جنيهًا لعيار 21 .

أسعار الذهب اليوم 


وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,674 شراء 2,720
عيار 22 بيع 2,451 شراء 2,493
عيار 21 بيع 2,340 شراء 2,380
عيار 18 بيع 2,006 شراء 2,040
عيار 14 بيع 1,560 شراء 1,587
عيار 12 بيع 1,337 شراء 1,360
الاونصة بيع 83,170 شراء 84,592
الجنيه الذهب بيع 18,720 شراء 19,040
الكيلو بيع 2,674,286 شراء 2,720,000
التحركات الجديدة فى أسعار الذهب علي المستوي الدولي دفعت أسواق الذهب المحلية إلى الارتفاع نتيجة حجم الطلب المحلي .

وعالميا سجلت أسعار الذهب  حالة انخفاض طفيف حيث وصل سعره إلى 1913دولار للأونصة (28,34 جرام) في التعاملات الفورية اليوم الأحد، إلا أن الإقبال على شراء الذهب في مصر تسبب فى قفزة حيث وصل سعر الجرام لـ2,720 جنيها لعيار 24 و2,380 لعيار 21.

ومن المتوقع أن تتحرك أسعار الذهب على المستوى المحلي نحو الإرتفاع وبالتالي يريد الكثيرون أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة هبوط و أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، نتيجة ارتفاع الدولار والبيانات الصينية المتعلقة بحجم التجارة، والتي جاءت أقل من المتوقع.

وفى المعاملات الفورية تقدمت أسعار  الذهب 0.2% إلى 1918 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له، منذ العاشر من يوليو الذي سجله أمس.
واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1950.80 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها لاحقًا، تسارعًا طفيفًا في التضخم في يوليو.

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تراجع قياسي في أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميا.. وتحول مفاجئ لعيار21

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250 جنيهاً خلال يومين.. قفزة جديدة في أسعار الذهب |ماذا هناك؟


وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرًا يُذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 890.87 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1238.63 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 18

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