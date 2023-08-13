تراجع قياسي في أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميا.. وتحول مفاجئ لعيار21

شهدت أسعار الذهب في مصر مفاجأة على مدار الساعات الماضية، إذ شهد المعدن الأصفر تحركا جديدا ليسجل مستويات جديدة لم يصل إليها منذ مايو الماضي، فيما هبط بشكل قوي عالميا لتسجل الأوقية أدنى مستوياتها.

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سعر الذهب الآن في مصر

ويعتبر أكثر ما يبحث عنه الملايين اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر ، والذي قفزة بقمة نحو 200 جنيه خلال يومين ، بعد ان تراجع بقوة بقيمة تزيد على 700 جنيه كاملة، من أعلى سعر سجله في أبريل الماضي ووصل إلى 2150 جنيها بعد 2850 جنيها، ليعاود الارتفاع مجددا مسجلا 2340 جنيها اليوم للبيع.

أسعار الذهب مباشر

ويقدّم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد: 2,720 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأحد، من عيار 18: 2,040 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء: 1,587 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع: 18,720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في العقود الفورية، عيار 24: 1913 دولارًا بعد 1,944 قبل 5 أيام و1.963 قبل7 أيام ، و2056 دولارا كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ويبحث المقبلون على الشراء خاصة المشغولات، عن أسعار المعدن الأصفر عيار 21 الآن بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ يتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

الذهب

وفي حالة احتساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، حيث يتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.