تراجع عن هجومه.. كيف رد الخبراء على التقليل من ديربي الأهلي والزمالك؟!

شهدت الساعات الماضية أزمة بدون لازمة عقب تصريحات وليد الفراج الإعلامي السعودي التي قلل خلالها من شأن ديربي الأهلي والزمالك مقارنة بنظيره بين النصر والهلال .

فيما جاءت ردود الفعل متباينة داخل صفوف الخبراء والمسؤولين عن كرة القدم المصرية حول الرد على التقليل من ديربي الأهلي والزمالك.

صدى البلد يستعرض أزمة التقليل من شأن ديربي الأهلي والزمالك مقارنة بنظيره النصر والهلال السعودي.

ديربي النصر والهلال أقوى من الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي السعودي، وليد الفراج أكد إن ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، بات هو الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، متخطيا نظيره المصري، بين الأهلي والزمالك.

وقال وليد الفراج في تصريحات تليفزيونية :' ديربي النصر والهلال هو ديربي الشرق الأوسط .. أنا بحب الأهلي المصري وأحترم الكرة المصرية ولكن الآن معلش شوفوا عناصر الهلال والنصر ، ديربي الاهلي والزمالك ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية ، ديربي ما في جمهور ، لكن شايفين الأسماء في النصر والهلال ، فأرجوكم خليكوا على جنب.'.

وتابع :' الدوري المصري دوري ما بيشوفوا غير أهل بلده لكن الدوري السعودي ينقل على 40 قناة على مستوى العالم ، فحاولوا تتكيفوا مع المرحلة الجاية.'.

ديربي الأهلي والزمالك الأقوى فى الشرق الأوسط



أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن ديربي الكرة المصرية الذى يجمع بين الأهلي والزمالك يعتبر الأقوى في الشرق الأوسط .

ورد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة على تقليل الإعلامي السعودي وليد الفراج شعبية ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

وقال أحمد دياب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ديربي الكرة المصرية الأقوى والأكبر في الشرق الأوسط شاء من شاء و ابي من ابي.

ياريت الكل يتعلم من الأهلي



رد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على التصريحات التي انتشرت للإعلامي السعودي وليد الفراج بشأن أن الهلال والنصر هو الديربي الأكبر والأقوى في الشرق الأوسط.

وقال الدماطي عبر "فيس بوك": "لو عايزين نعترف بالخطأ ونصلح يبقى لازم نقول إن كلام الإعلامي السعودي صحيح 100% وهذه الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.

وأضاف: "أما لو كالعادة عايزين نتجاهل الحقائق حنقلبها شتيمة ومش حنصلح أي حاجة، مع كامل الاحترام للجميع منظومة النادي الأهلي هي من أبقت الكرة المصرية على قيد الحياة".

واستكمل عضو الأهلي: "منظومة الأهلي اتحاربت على مدار سنين لكي تبقى فاشلة مثل غيرها وهي من تعطي الكرة المصرية شرف التواجد في المحافل الدولية".

وأتم: "ياريت الكل يتعلم من الأهلي ويسمعه لو عايزين نتحرك لقدام في مواجهة صاروخ التقدم اللي حوالينا.

اتكلم بأدب عن ديربي الأهلي والزمالك

علق ياسر عبد الرؤوف عضو لجنة الحكام السابق على تقليل وليد الفراج الإعلامي السعودي من ديربي الكرة المصرية الذى يجمع بين الأهلي والزمالك.

قال ياسر عبدالرؤوف عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

صحيح انى متابع جيد للدوري السعودى من أكثر من عامين.. صحيح تقدم رهيب فى الكره السعوديه.. جماهير..لاعبون.. حكام.. مدربين.. انتظام مسابقه.. عقوبات..التزام ..ملاعب..نقل تليفزيونى..قيمه تسويقه..عداله .. إعلام رياضى ..كل شىء نموذجى.. ليصبح اقوى دورى فى المنطقة.

وتابع ياسر عبد الرؤوف : وانعكس ذلك على المنتخب اللى كلنا فرحنا به وكنا فخورين به وسنظل ندعمه ونفخر به.

وأضاف ياسر عبد الرؤوف : ولكن تأتى بعض التصرفات من بعض الناس لتثير فتنه دون داعى الله اعلم مقصودة أو غير مقصودة.. ولن يرد عليها أحد غير الغلابة اللى شبهى ايها الوليد.

واستطرد ياسر عبد الرؤوف: عندما تتحدث عن ( ديربي الكبيرين)تحدث باحترام سواء بلسانك أو جسدك أو بتعبير وجهك. من حقك أن تفخر بأندية بلدك وليس من حقك السخرية من الآخرين.

الفراج يتراجع عن التقليل من ديربي الأهلي والزمالك

أبدى الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن انزعاجه بسبب الهجوم الذي تعرض بسبب تصريحاته أن الهلال والنصر هو الديربي الأكبر في الشرق الأوسط وليس الأهلي والزمالك.

وقال وليد الفراج عبر تصريحات تليفزيونية : كنت أتحدث عن الوقت الحالي في المقارنة بين ديربي الأهلي والزمالك والاختلاف الكبير لصالح الديربي السعودي القائم بين الهلال والنصر”.

وأردف الفراج:” لا يوجد شخص عاقل يستطيع إنكار ما قدمه المنتخب المصري، وكم عراقتها في تاريخ الساحرة المستديرة، وأنا في كلامي لم أفصد تحليل تاريخي بل كان كلامي مخصص عن الفترة الحالية”.

وأتم الإعلامي السعودي:” أن إنجازات الكرة المصرية ستظل لها علامتها المضيئة في تاريخ الكرة العربية.