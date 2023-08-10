استعدادًا لأمم أفريقيا .. موعد ومكان ودية منتخب مصر والجزائر

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من قبل الشركة المنظمة لمباراة منتخب مصر الوطني الودية ونظيره منتخب الجزائر.. ويتضمن موعد اللقاء والمكان المقرر استضافته للمباراة .

ومن المقرر ان يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراته الودية أمام نظيره منتخب الجزائر بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أفريقيا بكوت ديفوار 2024.

كما تقرر ان تكون مواجهة منتخب مصر الاول والجزائر الودية بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك يوم 17 أكتوبر القادم.

وتأهل منتخب مصر الاول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الي نهائيات امم افريقيا بكرت ديفوار 2024 ويرافقه منتخب غينيا .

مجموعة منتخب مصر بتصفيات المونديال

أسفرت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

ويصطدم منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بنظيره منتخب بوركينا فاسو المنافس الأقوى في المجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2026.

وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

جيبوتى ‏vs منتخب مصر 16 نوفمبر ‏

منتخب مصر ‏vs اثيوبيا 21 نوفمبر 2023

منتخب مصر ‏vs سيراليون 6 يونيو 2024

غينيا بيساو ‏vs منتخب مصر 11 يونيو 2024

بوركينا فاسو ‏vs منتخب مصر 21 مارس 2025

منتخب مصر ‏vs بوركينا فاسو 25 مارس 2025

منتخب مصر ‏vs جيبوتى 4 سبتمبر 2025

إثيوبيا ‏vs منتخب مصر 9 سبتمبر 2025

سيراليون ‏vs منتخب مصر 9 أكتوبر 2025

منتخب مصر vs غينيا بيساو 14 أكتوبر 2025

وجاءت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كالآتي:



المجموعة الأولى: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال - الكونغو الديمقراطية - موريتانيا - توجو - السودان - جنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا - جنوب أفريقيا - بنين - زيمبابوي - رواندا - لوسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون - كاب فيردي (الرأس الأخضر) - أنجولا - ليبيا- إسواتيني - موريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب - زامبيا - الكونغو - تنزانيا - النيجر - إريتريا

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الجابون - كينيا - جامبيا - بوروندي - سيشل

المجموعة السابعة: الجزائر - غينيا - أوغندا - موزمبيق - بوتسوانا - الصومال

المجموعة الثامنة: تونس - غينيا الإستوائية - ناميبيا - مالاوي - ليبيريا - ساو تاومي

المجموعة التاسعة: مالي - غانا - مدغشقر - أفريقيا الوسطى - جزر القمر - تشاد

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع، مباشرة إلى بطولة كأس العالم 2026، فيما يخوض أفضل 4 منتخبات محتلة لـ المركز الثاني، ملحقًا فيما بينهم للتأهل للمشاركة في الملحق العالمي.