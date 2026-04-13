وسيم السيسي: الفسيخ في شم النسيم عادة مصرية مرتبطة بفكرة الخلود

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن تناول الأسماك المملحة في عيد شم النسيم يرجع إلى تقاليد مصرية قديمة ارتبطت بمفاهيم رمزية عن استمرار الحياة.

وقال وسيم السيسي، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المصريين القدماء استخدموا التمليح كوسيلة لحفظ الطعام، ثم أصبح هذا السلوك يحمل دلالة رمزية على البقاء والخلود، باعتباره مرتبطاً بفكرة “القرين” واستمرار الوجود بعد الموت.

وأشار إلى أن الملح كان عنصراً أساسياً للحفظ ومقاومة الفساد، لافتاً إلى أن الخطورة لا تكمن في الفكرة التراثية نفسها، بل في سوء إعداد وتخزين الأسماك المملحة.