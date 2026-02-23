وسيم السيسي: الأسرة سر سعادتي.. والمصريون يحملون جينات الحضارة عبر العصور

قال وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الأسرة تمثل مصدر سعادته الحقيقية ومحور حياته، مشددًا على أن أي نجاح خارج جدران البيت يفقد قيمته إذا غابت المودة والاستقرار داخله.

مهد للسلام بين الشعوب

ووصف السيسي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في فقرة "حبايب الدار" ضمن برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة Ten، الحب بأنه أجمل ما في الوجود، معتبرًا إياه القاسم المشترك الذي يصنع التفاهم بين الأفراد، ويمهد للسلام بين الشعوب.

وكشف عن كواليس اختياره اسم "أفروديت" لابنته، موضحًا أنه خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة اليونانية أثينا، لفت نظره تمثال ضخم للإلهة "أفروديت"، رمز الحب والجمال في الأساطير اليونانية، فاستقر الاسم في ذهنه لما يحمله من دلالات إنسانية راقية.

الحفاظ على الاستقرار والأمن

وفي حديثه عن الأوضاع الراهنة، أشار إلى أن العالم يمر بمرحلة صعبة تتطلب قدرًا من الصبر، مستشهدًا بما وصفه بقانون "القسوة على الأفراد رحمة بالمجموع"، في إشارة إلى تحديات اقتصادية يواجهها المجتمع مقابل الحفاظ على الاستقرار والأمن.

واختتم السيسي بالتأكيد على أن المصريين ما زالوا يحملون "جينات الحضارة المصرية"، التي تظهر في ميلهم للرقة ونبذ العنف، معتبرًا أن هذه القيم الأخلاقية المتجذرة تمثل امتدادًا طبيعيًا لتاريخ حضاري عريق.