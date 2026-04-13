الأنبا ميخائيل يشارك أبناءه من ذوي القدرات الخاصة احتفالات عيد القيامة
ترسيخ العدالة الاجتماعية.. برلمانية: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة طوق نجاة للمجتمع
طرح تذاكر إياب الزمالك وشباب بلوزداد.. تعرف على الأسعار
الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع درجات الحرارة .. والجمعة انكسار الموجة
شم النسيم.. ممشى أهل مصر يستقبل 11 ألف زائر في أجواء احتفالية
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي.. بن رمضان بديلًا لحسين الشحات أمام بيراميدز
المباريات المتبقية لمانشستر سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي
سعر اليورو اليوم 13 أبريل 2026 في البنوك المصرية
رسميا .. كارلوس كيروش مديرا فنيًا لمنتخب غانا في كأس العالم
وسيم السيسي: الفسيخ في شم النسيم عادة مصرية مرتبطة بفكرة الخلود
مصر تقود تنسيقا إقليميا مع الرياض وبغداد و«الدولية للطاقة الذرية» لدعم التهدئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصحة اللبناني: مصر قدمت دعما غير مسبوق لبلادنا في مختلف القطاعات

وصف وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، استهداف العاملين في القطاع الطبي اللبناني بأنه “مقلق للغاية”، مؤكدًا أن ما يجري يمثل استهدافًا ممنهجًا للقطاع الصحي في لبنان.

وأوضح الوزير اللبناني لقناة «إكسترا لايف»، أن الاحتلال يستهدف القطاع الصحي بشكل متعمد، ما يفاقم من صعوبة تقديم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى.

وقال الدكتور ركان ناصر الدين، إن مصر قدمت دعمًا للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية شمل مستلزمات دولية ومواد أساسية للنازحين مثل الفرش والبطاطين، إلى جانب مساعدات غذائية، مشيرًا إلى أن الدعم لم يقتصر على الجانب الطبي فقط.

وأوضح أن عددًا من الدول أرسلت مساعدات إغاثية وطبية، لكن تزايد الاحتياجات في ظل الحروب والإمكانات المحدودة يجعل لبنان بحاجة مستمرة للدعم الدولي.

وأشاد وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين بالدعم المصري، مؤكدًا أنه تواصل مع وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار الذي أبدى دعمًا كاملًا للبنان، ووضع الأطقم الصحية المصرية تحت تصرف وزارة الصحة اللبنانية.

ووصف الوزير ما تتعرض له لبنان بأنه “عنف زائد وهمجية من جيش الاحتلال”، مشيرًا إلى استخدام مواد يُشتبه في سميتها استُخدمت في استهداف الأراضي الزراعية قبل تصاعد العدوان في 2 مارس الماضي.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل فريق متخصص لدراسة نوعية المواد المستخدمة في عمليات التدمير داخل لبنان، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات لاحقًا، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 100 غارة خلال 10 دقائق في إحدى الهجمات.

وأكد أن القطاع الصحي في لبنان يواصل الصمود رغم التحديات، مشددًا على أن لبنان أطلق نداء استغاثة عربيًا ودوليًا في ظل ارتفاع أعداد الضحايا، والتي شملت 2089 شهيدًا و6762 جريحًا، بينهم 166 طفلًا و252 سيدة.

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

دوكو

دوكو: الفوز أمام أرسنال يعني أن الأمر بأيدينا.. وما حققناه استثنائي

مانشستر

الكشف عن حكم قمة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

الزمالك

هيمنة زمالكاوية على التشكيل المثالي للكونفدرالية بعد الفوز على بلوزداد

بالصور

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏

أسباب وعلامات تلف حساس الكرنك في السيارة

حساس الكرنك

الفجوة تتسع.. هوندا تقر بتفوق الصين في سباق صناعة السيارات

سقط من علو.. إصابة طفل بإصابات خطيرة بأحد مراكز الدقهلية

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد