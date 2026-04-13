وزير الصحة اللبناني: مصر قدمت دعما غير مسبوق لبلادنا في مختلف القطاعات

وصف وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، استهداف العاملين في القطاع الطبي اللبناني بأنه “مقلق للغاية”، مؤكدًا أن ما يجري يمثل استهدافًا ممنهجًا للقطاع الصحي في لبنان.

وأوضح الوزير اللبناني لقناة «إكسترا لايف»، أن الاحتلال يستهدف القطاع الصحي بشكل متعمد، ما يفاقم من صعوبة تقديم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى.

وقال الدكتور ركان ناصر الدين، إن مصر قدمت دعمًا للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية شمل مستلزمات دولية ومواد أساسية للنازحين مثل الفرش والبطاطين، إلى جانب مساعدات غذائية، مشيرًا إلى أن الدعم لم يقتصر على الجانب الطبي فقط.

وأوضح أن عددًا من الدول أرسلت مساعدات إغاثية وطبية، لكن تزايد الاحتياجات في ظل الحروب والإمكانات المحدودة يجعل لبنان بحاجة مستمرة للدعم الدولي.

وأشاد وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين بالدعم المصري، مؤكدًا أنه تواصل مع وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار الذي أبدى دعمًا كاملًا للبنان، ووضع الأطقم الصحية المصرية تحت تصرف وزارة الصحة اللبنانية.

ووصف الوزير ما تتعرض له لبنان بأنه “عنف زائد وهمجية من جيش الاحتلال”، مشيرًا إلى استخدام مواد يُشتبه في سميتها استُخدمت في استهداف الأراضي الزراعية قبل تصاعد العدوان في 2 مارس الماضي.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل فريق متخصص لدراسة نوعية المواد المستخدمة في عمليات التدمير داخل لبنان، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات لاحقًا، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 100 غارة خلال 10 دقائق في إحدى الهجمات.

وأكد أن القطاع الصحي في لبنان يواصل الصمود رغم التحديات، مشددًا على أن لبنان أطلق نداء استغاثة عربيًا ودوليًا في ظل ارتفاع أعداد الضحايا، والتي شملت 2089 شهيدًا و6762 جريحًا، بينهم 166 طفلًا و252 سيدة.