مصر تقود تنسيقا إقليميا مع الرياض وبغداد و«الدولية للطاقة الذرية» لدعم التهدئة

جرت اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وكل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ود. فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع الاقليمية.

شهدت الاتصالات تبادلا لوجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة ومستجدات الأوضاع الاقليمية بعد انعقاد المفاوضات الأمريكية - الإيرانية فى إسلام آباد يوم السبت ١١ أبريل، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود لخفض التصعيد وإعطاء الأولوية للمفاوضات بما يسهم في تجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة فى إطار تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق التهدئة ودعم الاستقرار بالمنطقة.