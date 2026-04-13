وفاة والد زوجة سيد رجب والجنازة غدا

رحل عن عالمنا منذ قليل والد زوجة الفنان سيد رجب ومن المقرر ان تقام الجنازة غدًا الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد أسد بن فرات بشارع التحرير بالدقي.

ولم تكشف حتى الان تفاصيل وموعد العزاء.

اعمال سيد رجب

وشارك سيد رجب فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل بيبو وهو من بطولة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط.

