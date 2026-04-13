في ظل غموض موقف إيران.. مقترح قد يمنح إيطاليا فرصة العودة لمونديال 2026

تتزايد التكهنات في الأوساط الرياضية الدولية حول إمكانية حدوث تغييرات مفاجئة في قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك في ظل الغموض الذي يحيط بموقف منتخب إيران من المشاركة في البطولة.



وبحسب ما نقلته صحيفة India Today، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس بشكل داخلي وضع خطط بديلة في حال تعذر مشاركة منتخب إيران، على خلفية التوترات السياسية، ما قد يفتح الباب أمام سيناريو استثنائي لإشراك منتخب بديل.

البديل الأول عبارة عن إقامة ملحق استثنائي بين منتخبات من أوروبا وآسيا، قد تشارك فيه إيطاليا إلى جانب منتخبات أخرى مثل الإمارات، لتحديد المتأهل في حال انسحاب إيران.

وأوضحت أن هذه السيناريوهات تبقى مجرد احتمالات غير مؤكدة، حيث لا يزال الموقف الرسمي يدعم مشاركة إيران، بينما تظل آمال إيطاليا قائمة ولكن بشكل ضئيل للغاية.

وكانت إيطاليا قد فشلت في التأهل بعد خسارتها في الملحق أمام منتخب البوسنة والهرسك، في ضربة جديدة أدت إلى استقالة المدرب جينارو جاتوزو، لتستمر غيابها عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخب مصر، ومنتخب بلجيكا، ومنتخب نيوزيلندا، خلال بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو المقبل بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.