شم النسيم.. ممشى أهل مصر يستقبل 11 ألف زائر في أجواء احتفالية

أكد هاني النحاس، مراسل صدى البلد، أن هناك أجواء احتفالية كبيرة في ممشى أهل مصر، حيث وصل عدد الزوار إلى 11 ألف زائر، وهو من ضمن المنشآت السياحية المطلة على النيل.



وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجميع هنا يحتفل من مصريين وعرب وأجانب، مشيرًا إلى أن سعر التذكرة يبلغ 30 جنيهًا، بينما الدخول إلى الجزء العلوي مجاني.

وأضاف أن الجميع يستمتع بكافة الأجواء، ويركبون المراكب، حيث تبلغ تذكرة المركب 100 جنيه، مع وجود إقبال كثيف على الممشى.

وأشار إلى أن الأجواء الاحتفالية مستمرة حتى الساعة الثانية صباحًا، وأن الجميع يشارك في الاحتفالات من مصريين وعرب وأجانب.