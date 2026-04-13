الدلع والانبساط .. حودة بندق يطرح أحدث أغانيه

طرح المطرب حودة بندق اليوم، أحدث أغانيه بعنوان الدلع والانبساط عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك احتفالا مع جمهوره بعيد شم النسيم.

وأغنية الدلع والانبساط من كلمات زياد حسن وألحان حودة بندق، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع موسيقى رامي المصري.

وفى وقت لاحق ، كشف مطرب المهرجانات حودة بندق عن الأزمة النفسية التي مر بها بعد وفاة والده والتي دفعته للتفكير في اعتزال الفن.

قال حودة بندق خلال ظهوره في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، أن رحيل والده كانت بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة له، مؤكدًا أنه كان الداعم الأول في حياته، وأن غيابه ترك فراغا صعبا جعله يشعر بأن كل شيء توقف من حوله.

وأشار إلى أنه مر بحالة نفسية قاسية بعد الوفاة، دفعته للابتعاد عن الجمهور وعدم الظهور إعلاميًا لمدة وصلت إلى ثلاثة أشهر، قبل أن يبدأ تدريجيًا في استعادة نشاطه الفني ، معلقا: “فكرت في الاعتزال بعد وفاة والدي لأنه كان كل حياتي، وحسيت إن كل حاجة قفلت قدامي والدنيا اسودت”.

وأضاف حودة بندق أنه ابتعد عن الساحة الفنية تماما لمدة ثلاثة أشهر، دون تواصل مع الجمهور أو الظهور إعلاميا، بسبب حالته النفسية الصعبة.

وتحدث بندق عن بداياته في مجال الغناء ، موضحًا أن والده وشقيقه كانا يعملان في الغناء، وأن أولى خطواته جاءت من خلال مشاركته شقيقه في أحد الحفلات، قبل أن يكتشف والده موهبته ويشجعه على الاستمرار، ليبدأ بعدها في مشاركته إحياء الحفلات.

كما أشار إلى أن والده في البداية لم يكن مؤيدًا لدخوله مجال أغاني المهرجانات، بسبب الصورة السلبية التي كانت مرتبطة بها في ذلك الوقت، إلا أنه تقبل الأمر لاحقًا مع تطور شكل الموسيقى وتقديمها بصورة مختلفة.

وعن المنافسة فى المجال الغنائي ، أكد حودة بندق أنه لا يشغل نفسه بفكرة التصنيف أو السعي للقب الأفضل، مشددًا على تركيزه الأساسي في تقديم موسيقى تنال إعجاب الجمهور، مشيدًا في الوقت نفسه بزميله عصام صاصا، ومؤكدًا أنه يتصدر حاليًا مشهد أغاني المهرجانات لما يمتلكه من جماهيرية واسعة وحضور قوي.