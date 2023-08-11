عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

كهربا
كهربا

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منح محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، مهلة جديدة لمدة شهرين لدفع الغرامة لصالح نادي الزمالك.

وحصل نادي الزمالك على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتغريم كهربا بمبلغ تجاوز الـ 2 مليون دولار.

ووجه نادي أفيس البرتغالي، صدمة لكهربا فى سداد نصف غرامة الزمالك المالية بعد اندماجه مع أحد الأندية البرتغالية وعودته للمشاركة في الدوري المحلي. 

“صدى البلد” يستعرض سيناريوهات أمام كهربا فى سداد غرامة نادي الزمالك وموقف نادي أفيس البرتغالي. 

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

ثروت سويلم: بيريرا لا يصلح وانتهينا من موعد الدوري وتعديل قانون الرياضة

مفاجأة في أزمة غرامة كهربا 

بعد عودة نادي أفيس البرتغالي الطرف الثاني في غرامة نادي الزمالك، حدثت انفراجة لدى كهربا وإمكانية سداد الغرامة فى الفيفا فى قادم الأيام لإغلاق الملف برمته.

محامي كهربا على العباسي، لم يكشف حتى الآن الكثير من الأوراق القانونية، ويبدو أن هناك مفاجأة خلال الفترة المقبلة.

قضية محمود كهربا قد تظل كما هي لمدة عام ونصف العام، وأن كهربا سيظل يلعب، وكل فترة سيكون هناك جلسات، ويحصل على تأجيل استغلالا لعودة نادي أفيس البرتغالي إلى النشاط الرياضي.

محامي كهربا سيطلب من الفيفا حيثيات قرار إيقاف اللاعب، وعند موافقة الفيفا على إرسال الحيثيات يتم إيقاف المهلة بشكل قانوني، وقد يتم ارسال حيثيات قرار العقوبات خلال شهر أو أكثر، والأزمة قد تستمر لفترة طويلة.

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

موقف نادي أفيس من غرامة كهربا

عودة نادي أفيس البرتغالي للحياة من خلال الاندماج مع نادي فيلافرانكوينس لا يسقط عنه القضايا وغرامة الفيفا باعتباره موجودا بشكل قانوني ويتعين عليه تسوية أموره المالية، بما فيها المشاركة فى سداد غرامة كهربا.

نادي أفيس البرتغالي سيشارك بشكل طبيعي في المنافسات ابتداءً من الموسم الحالي 2023/2024 تحت مسمى “AVS”.

الأزمة تشتعل| بيان ناري من شيكابالا.. ومرتضى منصور يوصي برحيل الأباتشي.. وأوسوريو يتحدى

غاوي مشاكل| سجلّ "خناقات" حسين الشحات في مباريات الأهلي محليًا وقاريًا

رئيس نادي أفيس فوتبول ساد البرتغالي يصدم كهربا

وقال هنريك سيرينو في تصريحات تليفزيونية لقناة «ON Time Sports»، إن النادي الجديد ليس له علاقة بأي شيء يخص النادي القديم ديسبورتيفو أفيس، وكل شيء متعلق به يخصه هو وليس له أي علاقة بما حدث في السابق.

وأضاف هنريك سيرينو رئيس النادي البرتغالي، أن ناديه تم تغيير اسمه وحدثت شراكة جديدة منها تأجير ملعب النادي، وتغير اسم النادي من «فيلافرانكوينزي» إلى نادي «أفيس فوتبول ساد».

وأوضح رئيس النادي البرتغالي، أن ناديه يملك فريقا للكرة الطائرة والسلة فقط ولا يوجد حاليا فريق لكرة القدم .

وعن عقوبة كهربا، علق هنريك قائلا: "لا نعلم من هو محمود كهربا أو الغرامة التي يتحدث عنها البعض وبالتالي لم نتواصل مع أحد لأن هذا الأمر ليس من شأننا في الأساس".

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

 كهربا يبحث عن حل

محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، يبحث عن حلول بعد حصوله على مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد غرامة نادي الزمالك.

وقال مصدر مطلع ان كهربا يمكنه سداد الغرامة كاملة لصالح نادي الزمالك على أن يعود على النادي البرتغالي أفيس بعد مقاضاته امام الهيئات الدولية لسداد نصف الغرامة .

تابع: تحريك كهربا دعوى امام الهيئات الدولية ضد نادي أفيس البرتغالي سوف يؤدي الي ايقاف قيد النادي البرتغالي بخلاف سابق ايقافه 3 فترات قيد ويمنعه من قيد اي صفقات جديدة.

استعدادًا لأمم أفريقيا .. موعد ومكان ودية منتخب مصر والجزائر

مركز ثامن .. زيزو يتقدم في ترتيب هدافي نادي الزمالك التاريخيين

الزمالك يترقب أزمة كهربا وأفيس 

من جانبه يترقب نادي الزمالك ما سوف تسفر عنه أزمة كهربا ونادي أفيس البرتغالي حول سداد الغرامة المالية التي تتخطى حاجز الز2 مليون دولار.

الزمالك ينتظر ايضا انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لنجم الأهلي كهربا وايقافه بشكل تلقائي حال عدم سداد الغرامة المالية. 

كهربا الأهلى فيفا الزمالك نادي أفيس البرتغالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

ابقوا في أماكن آمنة.. نداء عاجل من الدفاع المدني السعودي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

موضوعات متعلقة

القضية تمتد لـ يوليو 2024|محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة اللاعب للزمالك

الزمالك حيران.. 3 سيناريوهات فى غرامة كهربا ونادي أفيس البرتغالي

ترشيحاتنا

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

برعاية فرنسية| «دعم صحة المرأة»: طفرة كبيرة في علاج مرضى الأورام بمصر

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام لكلية الطب بالقوات المسلحة

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

السماح بالقيادة حتى أقارب الدرجة الثانية.. شروط استخدام سيارة ذوى الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

فيديو

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ