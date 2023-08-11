النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منح محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، مهلة جديدة لمدة شهرين لدفع الغرامة لصالح نادي الزمالك.

وحصل نادي الزمالك على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتغريم كهربا بمبلغ تجاوز الـ 2 مليون دولار.

ووجه نادي أفيس البرتغالي، صدمة لكهربا فى سداد نصف غرامة الزمالك المالية بعد اندماجه مع أحد الأندية البرتغالية وعودته للمشاركة في الدوري المحلي.

“صدى البلد” يستعرض سيناريوهات أمام كهربا فى سداد غرامة نادي الزمالك وموقف نادي أفيس البرتغالي.

مفاجأة في أزمة غرامة كهربا

بعد عودة نادي أفيس البرتغالي الطرف الثاني في غرامة نادي الزمالك، حدثت انفراجة لدى كهربا وإمكانية سداد الغرامة فى الفيفا فى قادم الأيام لإغلاق الملف برمته.

محامي كهربا على العباسي، لم يكشف حتى الآن الكثير من الأوراق القانونية، ويبدو أن هناك مفاجأة خلال الفترة المقبلة.

قضية محمود كهربا قد تظل كما هي لمدة عام ونصف العام، وأن كهربا سيظل يلعب، وكل فترة سيكون هناك جلسات، ويحصل على تأجيل استغلالا لعودة نادي أفيس البرتغالي إلى النشاط الرياضي.

محامي كهربا سيطلب من الفيفا حيثيات قرار إيقاف اللاعب، وعند موافقة الفيفا على إرسال الحيثيات يتم إيقاف المهلة بشكل قانوني، وقد يتم ارسال حيثيات قرار العقوبات خلال شهر أو أكثر، والأزمة قد تستمر لفترة طويلة.

موقف نادي أفيس من غرامة كهربا

عودة نادي أفيس البرتغالي للحياة من خلال الاندماج مع نادي فيلافرانكوينس لا يسقط عنه القضايا وغرامة الفيفا باعتباره موجودا بشكل قانوني ويتعين عليه تسوية أموره المالية، بما فيها المشاركة فى سداد غرامة كهربا.

نادي أفيس البرتغالي سيشارك بشكل طبيعي في المنافسات ابتداءً من الموسم الحالي 2023/2024 تحت مسمى “AVS”.

رئيس نادي أفيس فوتبول ساد البرتغالي يصدم كهربا

وقال هنريك سيرينو في تصريحات تليفزيونية لقناة «ON Time Sports»، إن النادي الجديد ليس له علاقة بأي شيء يخص النادي القديم ديسبورتيفو أفيس، وكل شيء متعلق به يخصه هو وليس له أي علاقة بما حدث في السابق.

وأضاف هنريك سيرينو رئيس النادي البرتغالي، أن ناديه تم تغيير اسمه وحدثت شراكة جديدة منها تأجير ملعب النادي، وتغير اسم النادي من «فيلافرانكوينزي» إلى نادي «أفيس فوتبول ساد».

وأوضح رئيس النادي البرتغالي، أن ناديه يملك فريقا للكرة الطائرة والسلة فقط ولا يوجد حاليا فريق لكرة القدم .

وعن عقوبة كهربا، علق هنريك قائلا: "لا نعلم من هو محمود كهربا أو الغرامة التي يتحدث عنها البعض وبالتالي لم نتواصل مع أحد لأن هذا الأمر ليس من شأننا في الأساس".

كهربا يبحث عن حل

محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، يبحث عن حلول بعد حصوله على مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد غرامة نادي الزمالك.

وقال مصدر مطلع ان كهربا يمكنه سداد الغرامة كاملة لصالح نادي الزمالك على أن يعود على النادي البرتغالي أفيس بعد مقاضاته امام الهيئات الدولية لسداد نصف الغرامة .

تابع: تحريك كهربا دعوى امام الهيئات الدولية ضد نادي أفيس البرتغالي سوف يؤدي الي ايقاف قيد النادي البرتغالي بخلاف سابق ايقافه 3 فترات قيد ويمنعه من قيد اي صفقات جديدة.

الزمالك يترقب أزمة كهربا وأفيس

من جانبه يترقب نادي الزمالك ما سوف تسفر عنه أزمة كهربا ونادي أفيس البرتغالي حول سداد الغرامة المالية التي تتخطى حاجز الز2 مليون دولار.

الزمالك ينتظر ايضا انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لنجم الأهلي كهربا وايقافه بشكل تلقائي حال عدم سداد الغرامة المالية.