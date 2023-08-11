ثروت سويلم: بيريرا لا يصلح وانتهينا من موعد الدوري وتعديل قانون الرياضة

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم، كما كشف عن نظام كأس السوبر الجديد.

وحدد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، موعد انطلاق الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وقال ثروت سويلم - عبر تصريحات تليفزيونية- إن الدوري سينطلق خلال الأسبوع الثالث في شهر سبتمبر بين يومي 15 و20 من الشهر المقبل.

وأضاف ثروت سويلم :" سيتم إجراء القرعة خلال الفترة بين 15 إلى 20 أغسطس الجاري بحضور مندوبي الأندية".

وأشار ثروت سويلم إلى أن بطولة كأس سوبر الأبطال ستقام في الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح ثروت سويلم أن البطولة ستضم بطل ووصيف الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ثروت سويلم يكشف عن دعم الأندية ماليا

أكد النائب ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية ، أن تسويق اسم الدوري الممتاز على رأس اهتمامات الرابطة من أجل المنافسة مع الدوريات في المنطقة العربية.

وقال سويلم إن الموسم الجديد سيشهد تطوراً في تصوير المباريات الخاصة بالدوري الممتاز تليفزيونياً بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أنه سيكون هناك دعم لأندية الدوري مالياً في ظل ظروف صعبة تواجه هذه الأندية موضحاً أن هناك تحديات ستواجه الرابطة في الموسم الجديد.

وأكد أن تأخر جدول الدوري الممتاز يرجع لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي موضحاً أن إنهاء الدوري في وقت مبكر إنجاز لعامر حسين المسؤول عن المسابقات في الرابطة وعضو اتحاد الكرة.

ثروت سويلم يهاجم بيريرا

أكد ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية ، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة لم يقدم أي بصمة حتى الآن في تطوير أداء التحكيم.

وأشار سويلم إلى أن راتب بيريرا يحل أزمة مستحقات الحكام المتأخرة.

وأوضح أن مصر تملك بالفعل رموزاً كبيرة في مجال التحكيم وعلى رأسها عصام عبد الفتاح الذي يتولى إدارة ملف التحكيم في الإمارات، بجانب سمير محمود عثمان وياسر عبد الرؤوف وقبلهم جمال الغندور.

وأكد أن رئاسة لجنة الحكام وأيضاً منصب المدير الفني لاتحاد الكرة مناصب لا يجب أن يتم الدفع بعناصر أجنبية بها لأنها لن تطور الكرة المصرية.

تشكيل رابطة الاندية المحترفة

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، بأن سيتم إعادة تشكيل الرابطة من جديد قبل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخيل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لأحد الشركات مؤخرا.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أحمد دياب بذل جهودا كبيرا مع شريف صالح وخالد رفعت لتسويق اسم مسابقة الدوري المصري، والأندية ستكون حريصة على استمرار ممثليها في الرابطة، وهؤلاء الاشخاص لديهم رؤية محترمة وعليهم استكمال عملهم الذين بدءوا فيه".

وأضاف: "الأسبوع المقبل، سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الأندية، لاختيار ممثليها في الرابطة، وبعدها يتم عقد اجتماع وإعلان تشكيل الرابطة استعدادًا لقرعة الدوري في الموسم الجديد، ومن الواضح هو استمرار معظم العناصر الحالية في تشكيل الرابطة برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب وخالد رفعت وشريف صالح وخالد شكري، وكذلك أنا واللواء صفي مرشحين من اتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على المسابقات".

وأكمل: "خلال موسمين ستم انهاء الدوري في شهر يوليو، وبدأ الوضع يعود إلى طبيعته، وهدفنا انهاء النسخة الجديدة في منتصف يونيو 2024، رغم ازدحام الجدول في الموسم المقبل ووجود العديد من البطولات، ولن يكون هناك تغيير في نظام بطولة الدوري كما يتردد".

وزاد: "نحاول تطوير البث التليفزيوني في الموسم المقبل، ولو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري، وأتمنى عدم الإبقاء عليه".

واستكمل: "سبق وتوقعت رحيل كلاتنبرج وهو ما حدث أيضًا، وهناك أسماء جيدة على الساحة مثل سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة، بخلاف جمال الغندور وعصام عبدالفتاح".

وأتم: "نجحنا في الحصول على 40 مليون جنيه من وراء رعاية الدوري (دوري النيل) سيتم توزيعهم على الأندية، ولكن سيكون هناك تمييز لبطل الدوري وسيتم ابلاغ كل الأطراف بتوزيع النسب المالية".

تعديل قانون الرياضة

كشف النائب ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية ، عن ملامح تعديل قانون الرياضة من جانب مجلس النواب.

وأوضح ثروت سويلم أن هناك تعديل لأربعة بنود في قانون الرياضة تم دراستها بمشاركة العديد من رموز الرياضة المصرية من أجل إيجاد حلول لإنعاش الأندية الجماهيرية.

وأكد أنه بنهاية العام الجاري سيتم تعديل قانون الرياضة في عدة بنود وهي الاستثمار الرياضي والتحكيم والقضاء الرياضي.

