المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مفاجأة بشأن تسليم نادي الزمالك درع الدوري في القمة رقم 126 أمام النادي الأهلي غدا الخميس.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره نادي الزمالك غدا فى مباراة القمة رقم 126 على ملعب استاد القاهرة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فيما احتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المحلي.

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ‏هل ستطلب رابطة الأندية ‎في حال عدم تسليم نادى الزمالك درع الدورى اليوم تحويله إلى لجنة الانضباط بالاتحاد لفرض عقوبات انضباطية وفقاً للمادة 6 الفقرة 10 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري.

شباب الزمالك عتاولة

يجهز الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك مفاجأة أمام النادي الأهلي بالاعتماد علي شبابه في الخطوط الخلفية.

واستقر أوسوريو مدرب الزمالك على الاعتماد في خط الدفاع على ثلاثي الشباب حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق والتفكير فى وضع محمد عبدالغني على دكة البدلاء بعد مستواه المتراجع الذى ظهر في مباراة فيوتشر.

جاءت اختيارات أوسوريو بالاعتماد على ثلاثي الشباب فى قمة الأهلي بعد التألق رفقة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا فى المغرب الي جانب غياب محمود حمدى الونش بعد اصابته الأخيرة.

ويرغب أوسوريو مدرب الزمالك فى منح التونسي حمزة المثلوثي حرية الحركة في الجبهة اليمني من اجل زيادة الضغط الهجومي على المنافس والاستفادة من تمريراته العرضية الي جانب احمد سيد زيزو حال عدم الدفع به فى خط الدفاع فى قمة الأهلي على حساب أحد ثلاثي الشباب سالف الذكر.

وحسمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا فى لقاء القمة بين الأهلي والزمالك طاقم حكام المباراة المصري.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا ، أن الحكم الدولى محمود البنا هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

ويسود اتجاه قوي داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة إلي تعيين الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

كان اختيار الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك ، أثار جدلا بعد الغاؤه هدف التعادل لصالح النادي الإسماعيلي فى مباراته أمام الأهلي التي مني بالخسارة بهدف دون رد.

الأمر الذى أثار غضبا داخل نادي الزمالك اعتراضا على عدم احتساب أحمد الغندور هدف التعادل للنادي الاسماعيلي أمام الأهلي، وهدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب وطالب بحكام أجانب لإدارة القمة.