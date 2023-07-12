عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مفاجأة بشأن تسليم نادي الزمالك درع الدوري في القمة رقم 126 أمام النادي الأهلي غدا الخميس.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره نادي الزمالك غدا  فى مباراة القمة رقم 126 على ملعب استاد القاهرة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فيما احتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المحلي.

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ‏هل ستطلب رابطة الأندية ‎في حال عدم تسليم نادى الزمالك درع الدورى اليوم تحويله إلى لجنة الانضباط بالاتحاد لفرض عقوبات انضباطية وفقاً للمادة 6 الفقرة 10 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري.

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

شباب الزمالك عتاولة

يجهز الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك مفاجأة أمام النادي الأهلي بالاعتماد علي شبابه في الخطوط الخلفية.

واستقر أوسوريو مدرب الزمالك على الاعتماد في خط الدفاع على ثلاثي الشباب حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق والتفكير فى وضع محمد عبدالغني على دكة البدلاء بعد مستواه المتراجع الذى ظهر في مباراة فيوتشر. 

جاءت اختيارات أوسوريو بالاعتماد على ثلاثي الشباب فى قمة الأهلي بعد التألق رفقة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا فى المغرب الي جانب غياب محمود حمدى الونش بعد اصابته الأخيرة.

ويرغب أوسوريو مدرب الزمالك فى منح التونسي حمزة المثلوثي حرية الحركة في الجبهة اليمني من اجل زيادة الضغط الهجومي على المنافس والاستفادة من تمريراته العرضية الي جانب احمد سيد زيزو حال عدم الدفع به فى خط الدفاع فى قمة الأهلي على حساب أحد ثلاثي الشباب سالف الذكر.   

وحسمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا فى لقاء القمة بين الأهلي والزمالك طاقم حكام المباراة المصري.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا ، أن الحكم الدولى محمود البنا هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

ويسود اتجاه قوي داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة إلي تعيين الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

كان اختيار الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك ، أثار جدلا بعد الغاؤه هدف التعادل لصالح النادي الإسماعيلي فى مباراته أمام الأهلي التي مني بالخسارة بهدف دون رد.

الأمر الذى أثار غضبا داخل نادي الزمالك اعتراضا على عدم احتساب أحمد الغندور هدف التعادل للنادي الاسماعيلي أمام الأهلي، وهدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب وطالب بحكام أجانب لإدارة القمة.

الزمالك الأهلى الدوري مارسيل كولر درع الدوري سيراميكا كليوباترا بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الأفاعي والحيوانات السامة تنتشر في دولة عربية

وزير الرياضة: فخور بتنظيم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وحصد أول ميدالية

أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

تنسيق الجامعات 2023.. فيديو توضيحي للتسجيل في اختبارات القدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ