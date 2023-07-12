طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، غدا الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

وعلم “صدى البلد”، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن لجنة الحكام، اختارت طاقم مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك، وجاء على النحو التالي:

محمود البنا - حكم ساحة .

محمود أبو الرجال - مساعد أول.

أحمد حسام طه - مساعد ثانٍ.

محمود ناجي - حكم رابع.

أحمد الغندور وعمرو الشناوي على تقنية الـ var.

شباب الزمالك عتاولة

يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك، مفاجأة أمام النادي الأهلي؛ بالاعتماد علي شبابه في الخطوط الخلفية.

واستقر أوسوريو مدرب الزمالك، على الاعتماد في خط الدفاع، على ثلاثي الشباب “حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق”، والتفكير في وضع محمد عبد الغني على دكة البدلاء؛ بعد مستواه المتراجع الذي ظهر في مباراة فيوتشر.

وجاءت اختيارات أوسوريو بالاعتماد على ثلاثي الشباب في قمة الأهلي؛ بعد التألق رفقة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب، إلى جانب غياب محمود حمدي الونش؛ بعد إصابته الأخيرة.

ويرغب أوسوريو مدرب الزمالك، في منح التونسي “حمزة المثلوثي” حرية الحركة في الجبهة اليمني؛ من أجل زيادة الضغط الهجومي على المنافس، والاستفادة من تمريراته العرضية، إلى جانب أحمد سيد زيزو- حال عدم الدفع به في خط الدفاع في قمة الأهلي، على حساب أحد ثلاثي الشباب سالفي الذكر.

وحسمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وأنه سكون من مصر.

وعلم “صدى البلد”، من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي بيريرا، أن الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

ويسود اتجاه قوي داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة إلي تعيين الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

كان اختيار الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك ، أثار جدلا بعد إلغائه هدف التعادل لصالح النادي الإسماعيلي فى مباراته أمام الأهلي التي مني بالخسارة بهدف دون رد.