عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، غدا الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

وعلم “صدى البلد”، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن لجنة الحكام، اختارت طاقم مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك، وجاء على النحو التالي: 

محمود البنا - حكم ساحة .
محمود أبو الرجال - مساعد أول.
أحمد حسام طه - مساعد ثانٍ.
محمود ناجي - حكم رابع.
أحمد الغندور وعمرو الشناوي على تقنية الـ var.

شبابه عتاولة.. الزمالك يجهز مفاجأة للنادي الأهلي فى قمة الدوري 126

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

شباب الزمالك عتاولة

يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك، مفاجأة أمام النادي الأهلي؛ بالاعتماد علي شبابه في الخطوط الخلفية.

واستقر أوسوريو مدرب الزمالك، على الاعتماد في خط الدفاع، على ثلاثي الشباب “حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق”، والتفكير في وضع محمد عبد الغني على دكة البدلاء؛ بعد مستواه المتراجع الذي ظهر في مباراة فيوتشر. 

وجاءت اختيارات أوسوريو بالاعتماد على ثلاثي الشباب في قمة الأهلي؛ بعد التألق رفقة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب، إلى جانب غياب محمود حمدي الونش؛ بعد إصابته الأخيرة.

ويرغب أوسوريو مدرب الزمالك، في منح التونسي “حمزة المثلوثي” حرية الحركة في الجبهة اليمني؛ من أجل زيادة الضغط الهجومي على المنافس، والاستفادة من تمريراته العرضية، إلى جانب أحمد سيد زيزو- حال عدم الدفع به في خط الدفاع في قمة الأهلي، على حساب أحد ثلاثي الشباب سالفي الذكر.   

وحسمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وأنه سكون من مصر.

وعلم “صدى البلد”، من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي بيريرا، أن الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

ويسود اتجاه قوي داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة إلي تعيين الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

كان اختيار الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك ، أثار جدلا بعد إلغائه هدف التعادل لصالح النادي الإسماعيلي فى مباراته أمام الأهلي التي مني بالخسارة بهدف دون رد.

الزمالك الأهلى مباراة الأهلى والزمالك بيراميدز الدوري المصري حكم مباراة الاهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

شبابه عتاولة.. الزمالك يجهز مفاجأة للنادي الأهلي فى قمة الدوري 126

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

ترشيحاتنا

الكرملين يرد على شائعات وصول مجموعة فاجنر إلى قاعدة نووية روسية

مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الأفاعي والحيوانات السامة تنتشر في دولة عربية

وزير الرياضة: فخور بتنظيم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وحصد أول ميدالية

فشلت في الصعود بـ مصر | أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ