الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم عزت زين وهايدي عبدالخالق واللبنانية مروى قرعوني في احتفالية اليوم العالمي للمسرح

تكريم عزت زين وهايدي عبدالخالق واللبنانية مروى قرعوني خلال إحتفالية اليوم العالمي للمسرح
تكريم عزت زين وهايدي عبدالخالق واللبنانية مروى قرعوني خلال إحتفالية اليوم العالمي للمسرح
أوركيد سامي

انتهت منذ قليل احتفالية اليوم العالمي للمسرح والتي تقام ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بالتعاون مع إدارة الأنشطة الثقافية بدار الأوبرا المصرية والتي أقيمت على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

حضر الاحتفالية اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة الدكتور حسام بدراوي وعضوية المخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقى والفنانة القديرة عزة لبيب والكاتبة فاطمة ناعوت والدكتورة فاطمة البودي والدكتورة سمر سعيد.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة المخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي قال فيها : سعيد بمشاركة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في فعالية عالمية مهمة مثل اليوم العالمي للمسرح للعام الثاني على التوالي.

وأضاف "قابيل" كم أنني سعيد جدا بتواجدي  والإحتفاء بنماذج مسرحية لها قيمة وقامة كبيرة في المسرح.

وفي كلمته قال الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي : في كل مرة نحتفل بالمسرح الجامعي أتذكر جمال مصر وجمال شبابها وأذكر الجميع أن لدينا قوة مستمرة لا تنتهي.

وأضاف بدراوي: الـ 16 مليون طفل تحت خمسة عشر عاما والـ 65 مليون شاب تحت ثلاثين عاما هؤلاء بيكبروا في السن ويولد بدلا منهم آخرون نحن لدينا "استدامة" تستحقها مصر لخلق التنوير.

وفي فقرة الفائزين خلال مسابقة نجم الجماعة تم عرض مجموعة من المواهب الفائزة خلال الدورات السابقة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

من ناحية أخرى تم تنظيم مسابقة جديدة تحت عنوان 100 سؤال ضمن فعاليات الملتقى وفاز فيها مجموعة من الشباب المسرحي.

وكانت آخر فقرات  الاحتفالية تكريم مجموعة من رموز المسرح وقامت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بتكريم الفنانة هايدي عبدالخالق، الفنانة اللبنانية مروى قرعوني، والفنان القدير عزت زين.

وجاءت لحظة التكريم الأخيرة والتي كرمت فيها اللجنة العليا للملتقى الفنان القدير محمد صبحي والذي اعتذر عن الحضور لظروف طارئة وأرسل فيديو مصورا شكر من خلاله إدارة الملتقى على التكريم وتسلمت التكريم نيابة عنه الكاتبة فاطمة ناعوت عضو اللجنة العليا للملتقى.

تكريم عزت زين وهايدي عبدالخالق واللبنانية مروى قرعوني خلال إحتفالية اليوم العالمي للمسرح

تكريم عزت زين وهايدي عبدالخالق واللبنانية مروى قرعوني في احتفالية اليوم العالمي للمسرح

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة في المنزل بعجينة هشة

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة
طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة
طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة

أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس
أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس
أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس

الشعور المستمر بالبرد
الشعور المستمر بالبرد
الشعور المستمر بالبرد

فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم

