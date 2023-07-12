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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبابه عتاولة.. الزمالك يجهز مفاجأة للنادي الأهلي فى قمة الدوري 126

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره نادي الزمالك غدا الخميس فى مباراة القمة رقم 126 على ملعب استاد القاهرة في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز ، بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فيما احتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المحلي.

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شباب الزمالك عتاولة

يجهز الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك مفاجأة أمام النادي الأهلي بالاعتماد علي شبابه في الخطوط الخلفية.

واستقر أوسوريو مدرب الزمالك على الاعتماد في خط الدفاع على ثلاثي الشباب حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق والتفكير فى وضع محمد عبدالغني على دكة البدلاء بعد مستواه المتراجع الذى ظهر في مباراة فيوتشر. 

جاءت اختيارات أوسوريو بالاعتماد على ثلاثي الشباب فى قمة الأهلي بعد التألق رفقة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا فى المغرب الي جانب غياب محمود حمدى الونش بعد اصابته الأخيرة.

ويرغب أوسوريو مدرب الزمالك فى منح التونسي حمزة المثلوثي حرية الحركة في الجبهة اليمني من اجل زيادة الضغط الهجومي على المنافس والاستفادة من تمريراته العرضية الي جانب احمد سيد زيزو حال عدم الدفع به فى خط الدفاع فى قمة الأهلي على حساب أحد ثلاثي الشباب سالف الذكر.   

وحسمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا فى لقاء القمة بين الأهلي والزمالك طاقم حكام المباراة المصري.

وعلم صدى البلد  من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا ، أن الحكم الدولى محمود البنا هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

ويسود اتجاه قوي داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة إلي تعيين الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

كان اختيار الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك ، أثار جدلا بعد الغاؤه هدف التعادل لصالح النادي الإسماعيلي فى مباراته أمام الأهلي التي مني بالخسارة بهدف دون رد.

الأمر الذى أثار غضبا داخل نادي الزمالك اعتراضا على عدم احتساب أحمد الغندور هدف التعادل للنادي الاسماعيلي أمام الأهلي، وهدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب وطالب بحكام أجانب لإدارة القمة.

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غيابات الأهلي فى قمة الزمالك 
 

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهود 8 لاعبين أمام الزمالك في المباراة المقرر لها غدا الخميس باستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويغيب عن الأهلي كل من: عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة، وبرونو سافيو وحمدي فتحي وشادي حسين للرحيل عن الفريق، وأيمن أشرف لانتهاء تعاقده.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها غدا الخميس علي استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ورغم أن الجهاز الفني منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة لكن كولر عقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.

وشاهد الجهاز الفني فيديو مجمع لمباريات الزمالك الأخيرة أعده محللو الأداء وشمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة لأوساريو.

وبات التشكيل الذي سيعتمد عليه كولر في تلك المباراة مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

 

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