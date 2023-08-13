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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هتحتاجه للتقديم في الكلية.. إزاي تستخرج قيد عائلي اونلاين خلال 10 دقائق

قيد عائلي أونلاين
قيد عائلي أونلاين

يستعد الطلاب الحاصلون علي شهادة الثانوية العامة إلي تجهيز أوراقهم من أجل التقديم علي الكلية المراد دخولها وعليه تحتاج بعض الكليات إلي مجموعة من الأوراق العامة مثل استخراج قيد عائلي .


استخراج قيد عائلي 


لا يحتاج المواطنون سواء القيام ببعض الخطوات من أجل الحصول على قيد عائلي  تشمل وجود هاتف وانترنت وأيضا توجد ماكينات سجل مدني مميكن، فى العديد من المناطق .

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هتحتاجه للتقديم فى هذه الكلية.. طريقة استخراج قيد عائلي أونلاين

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لو هتقدم في شرطة أو حربية.. كيفية استخراج قيد عائلي أونلاين

وتقدم الحكومة خدماتها عبر الانترنت من أجل استخراج الوثائق وذلك بهدف توفير الوقت والجهد حيث يمكن استخراج القيد العائلي في مدة لا تزيد عن 10 دقائق إلكترونيا، لكن بشرط أن يتم قد تم استخراجه ورقيا في أول مرة.

المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة


وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج قيد عائلي لأول مرة والتي تتضمن مايلي :-

- يلزم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- كما تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي إحضار سحب نموذج 40.

- كما تشمل الأوراق المطلوبة إحضار صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.

- وتشمل المستندات المطلوبة إحضار صور بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.

- كما تتضمن تقديم توفير صور شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- وتشمل المستندات المطلوبة بعد ذلك وجود صور شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة

خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين


ويمكن للراغبين في الحصول على قيد عائلي أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل مايلي:-

- تبدء أولي خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الدخلية

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على تسجيل الدخول، و كلمة المرور.

- أما الخطوة الثالثة تشمل  اختيار خدمات السجل المدني، ومن خلالها إصدار قيد عائلي مميكن

- فى هذه الخطوة سوف يطلب منك تحديد علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».

- كما تشمل الخطوات أيضا إدخال البيانات المطلوبة، الاسم الرباعي، و اسم الأم، و الرقم القومي.

- ثم تختار الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.

- وفي هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب فى استخراج قيد عائلي تحديد نظام الدفع إذا كان عن طريق بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.

- وتشمل الخطوة الأخيرة تحديد مكان استلام القيد العائلي.


خطوات استخراج قيد عائلي الورقي


وبالنسبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة يقوم المواطن بالتوجه إلى مصلحة الأحول التابع له وسحب طلب الحصول على قيد عائلي ورقي.

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من غير مشاوير.. طريقة استخراج قيد عائلى من الإنترنت

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لو هتقدم في شرطة أو حربية.. كيفية استخراج قيد عائلي أونلاين

ويقوم المواطن الراغب فى الحصول على قيد عائلي تقديم المستندات المطلوبة والنموذج المختص وبعدها دفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.

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