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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من غير مشاوير.. طريقة استخراج قيد عائلى من الإنترنت

موقع وزارة الداخلية
موقع وزارة الداخلية

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل كافة التفاصيل عن كيفية استخراج القيد العائلى عبر الإنترنت والأوراق المطلوبة لـ استخراج قيد عائلي واستخراج قيد عائلي للمرة الثانية.

ولاستخراج قيد عائلي عبر الإنترنت يجب عليك أولا تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/، ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

سيتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

وتتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثانى مرة.

1. يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

2. يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

3. يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت) 

4. يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

5. أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

6. في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

7. في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

8. في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى:

نموذج 40.

صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة

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