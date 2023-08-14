وكيل شعبة الأدوات المكتبية: الكتب الخارجية زادت بنسبة 40% .. فيديو

قال محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفعت أسعار الكتب الخارجية بنسبة ٤٠٪ فقط وليس بالنسب المبالغ بها التي يتحدث عنها بعض الأشخاص علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف "الصفتي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن إرتفاع أسعار الكتب الخارجية تأثر بأسعار الخامات التي ارتفعت في الفترة السابقة مثل الورق والحبر وتكلفة النقل وغيرها، موضحاً أن جميع أدوات طباعة هذه الكتب تكون مستوردة وتتاثر بسعر الصرف.

وتابع محمد الصفتي، أن الكتب الخارجية الجديدة الخاصة بالعام الدراسي الجديد تصدر دائما في شهر يوليو ولكن يتم تجهيزها خلال شهري يناير وفبراير.