هات وخد.. ارتفاع أسعار الكتب الخارجية يجبر أولياء الأمور على اللجوء لنظام "المقايضة"

تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 223-2024، اشتكي العديد من أولياء الأمور من زيادة وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إذ شهدت أسعار الكتب الخارجية، ارتفاعًا كبيراً عن العام الماضى، مما جعل أولياء الأمور يشتكون على مواقع التواصل الاجتماعى، ويفكرون فى حلول بديلة، توفر لهم الكتب وفى الوقت نفسه لا يشترونها بهذه الأسعار وفي ظل هذا الغلاء، ما جعلهم يطلقون مبادرات ومنشورات بأفكار مختلفة موفرة.

مبادرة لاستبدال الكتب

يعد أبرز ما اقترحه النشطاء هو مبادرة لاستبدال الكتب بين الصفوف الدراسية، إذ يعطى ولي الأمر كتب ابنه الخاصة بالسنة الدراسية التى اجتازها إلى طالب آخر مقبل على هذه السنة، وعُمِّمت الفكرة فى الجروبات الخاصة بالطلاب والمدارس المختلفة، ولقيت تفاعلًا واسعًا رغم كونها ليست جديدة والبعض يطبقها على معارفه، لكن مواقع التواصل فتحت الباب لتوسيع الفكرة على نطاق أكبر، فكل ما يفعله الشخص هو كتابة منشور بالكتب المتوفرة لديه والسنة الدراسية والمنطقة التى يسكن بها، فيتواصل معه من يحتاجها، أو يضع الشخص منشورًا يطلب فيه كتب سنة دراسية مع ذكر مكانه.

ومن أبرز ما جاء على لسان النشطاء “اوعى تبطل تعمل خير يسعدنا مشاركة الجميع بتقديم كتب دراسية أو كتب خارجية جديدة أو المستعملة ٢٠٢٣ جميع المراحل التعليمية”، و"ياريت يا جماعة الناس اللى خلصت مرحلة دراسية فى ثانوى اللى عنده مذكرات أو كتب خارجية وعايز يطلعها لوجه الله يقول فى البوست دا"، و"ناس كتير مش هتعرف تشترى مذكرات أو كتب خارجية خصوصًا بعد غلاء المعيشة اللى احنا فيه دا وربنا يجعله فى ميزان حسناتكم"، “الغلاء علينا كلنا لكن لازم نعيش والحقيقة المبادرة دى محترمة والجروبات سهلت علينا كتير، خلينا دايمًا نساعد بعض”.

ووضع نشطاء آخرون جميع الكتب الخارجية لكل المواد بصفوفها الدراسية المختلفة، على شكل PDF، حتى يتمكن الطلاب من تحميلها وطبعها فى المكتبات بسعر أقل، إذ كتب أحد النشطاء «البوست دا كنز حقيقى وربنا يهون علينا جميعًا ويسهلها على كل محتاج، دى الكتب الخارجية من أولى ابتدائى لـ3 ثانوى بى دى إف، أتمنى كمان أصحاب المكتبات يحمّلوها عندهم عشان لو حد محتاج سألهم عن حل بديل لشراء الكتاب الأساسى».

ارتفاع أسعار الكتب

من جانبه، كشف بركات صافي نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية 2023، وقال إن ما يتردد على السوشيال ميديا عن ارتفاع سعر الكتب الخارجية، ليصل سعر الكتاب الواحد إلى ألف جنيه، غير حقيقي وغير منطقي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأسعار غير حقيقية، وأن أعلى سعر لأي كتاب لا يتجاوز 260 جنيهًا، موضحًا أن مادة مثل الرياضيات في الثانوية العامة بها 4 فروع، الفرع فيها 200 جنيه، الأربعة فروع سعرها 800 جنيه، أما باقي الكتب سعرها لا يزيد عن 260 جنيها.

ولفت إلى أن أسواق الجملة مثل الفجالة، تمنح خصومات على الكتب، تصل لـ 20%، مؤكدًا أن ما يتردد عن ارتفاع أسعار الكتب بهذا الشكل المبالغ فيه، هدفه عمل بلبلة في الأسواق وإلقاء الاتهامات على التاجر، رغم أن السعر مطبوع على الكتاب، والناشر يضع سعر المستهلك، أي أن السعر ثابت من أول كتاب لآخر كتاب، ولا علاقة بسعر الكتاب للعرض والطلب.

ومع بداية إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، أعلنت المكتبات أسعار الكتب الخارجية لجميع المراحل الدراسية، وذلك استعدادا للعام الدراسي المقبل، الأمر الذي أثار جدلًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وبين أولياء الأمور، بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية عن الأعوام الماضية.

وعلقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي مديرة النشر بدار نهضة مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على ارتفاع سعر كتاب الأضواء، وهو من ضمن الكتب الخارجية، الذي وصل سعره لـ 670 جنيها، وسلاح التلميذ 700 جنيه، وكتاب المعاصر 1000 جنيه كما أعلنت المكتبات.

وقال بركات رضا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات له، إن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بهذا الشكل، يرجع إلى عدة أسباب، وهي زيادة في سعر الدولار في السوق الموازي من 38 لـ 40 جنيها، وزيادة أسعار الطاقة والبنزين والسولار، وأسعار الإيجار، بجانب زيادة أسعار الورق والتكلفة.

فيما طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إعطاء أولوية قصوى لملف تطوير جميع المناهج التعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسي بما يجعل الطلاب ليسوا في حاجة إلى شراء الكتب الخارجية بعد ارتفاع اسعار الكتب الخارجية بصورة جنونية وأصبحت يمثل مشكلة مالية كبيرة للتلاميذ وأسرهم.

وقال «قورة» في سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن حالة من الغضب والأستياء بين أوساط أولياء الأمور نتيجة لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، للعام الدراسي الجديد 2023/2024 م، حيث زادت الأسعار عن العام الماضي بنسبة 40%.

وتساءل: «هل فشل أباطرة وخبراء واساتذة الجامعات المصرية في تطوير المناهج التعليمية بما لا يؤدى إلى استعانة تلاميذ التعليم قبل الجامعى بالكتب الخارجية؟ ومن المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أي تطوير وتحديث في المناهج التعليمية لأن استمرارها يؤكد فشل سياسات تطوير وتحديث المناهج التعليمية؟».

كما تساءل النائب: «هل يتم مراجعة الكتب الخارجية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؟ ومن الذي يقوم بتحديد اسعار الكتب الخارجية ؟»، مطالبًا بضرورة الرقابة الحقيقية على المواد العلمية داخل الكتب الخارجية.

ووصف النائب، ظاهرة الكتب الخارجية بـ«السوق السوداء»، وهذا بسب سياسات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لأن كتب الوزارة بمجرد أن يستلمها التلاميذ من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوى يتم وضعها داخل المنزل ولايتم استخدامها على الاطلاق وإنما الكل يلجأ إلى الكتب الخارجية وحتى المعلمين انفسهم يعتمدون في تدريس المناهج على الكتب الخارجية مقترحًا ضرورة التواصل فيما بين من يؤلفون الكتب الخارجية والوزارة لعقد بروتوكول تعاون بينهما من أجل تطوير المناهج التعليمية والاتفاق على وجود الكتب المدرسية فقط وغلق باب الكتب الخارجية.