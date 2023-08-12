شعبة الأدوات المكتبية : ارتفاع الدولار سبب زيادة أسعار الكتب الخارجية

كشف بركات صفا ، عضو شعبة الأدوات المكتبية، سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى أسعار الكتب الورق والطباعة ، وارتفع الجنيه مقابل الدولار.

وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة “الحدث اليوم” ، :" الكتب الخارجية مهمة جدا للطلاب لأن المعلمين يعتمدون عليهم في الغالب في الدروس الخصوصية.

وأضاف أنه منذ طرح التعويم في مارس ، ارتفعت أسعار الدولار من 15 جنيهًا إسترلينيًا إلى 31 جنيهًا إسترلينيًا ، ووصل سعره في السوق الموازية إلى 38 جنيهًا إسترلينيًا ، مشيرًا إلى أن أسعار الورق ارتفعت من 15 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه للطن.

وأوضح أن هناك شركتين ورقيتين في مصر هما "إيدكو" و "قنا"، مضيفا:"الأسعار للطن تتراوح ما بين 35 ألفًا إلى 37 ألفًا، وارتفاع سعر الدولار أثر في الإنتاج.