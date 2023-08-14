غرفة الطباعة والتغليف: أغلى سعر كتاب خارجي للمرحلة الإعدادية 140 جنيها

كشف أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، أن سعر طن الورق المحلي وصل إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها 400 %، وهو ما انعكس على أسعار الكتب.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيمة الزيادة في أسعار الكتب تتراوح بين 35 و40 %، رغم أن الزيادة في الورق 400 %.

وأكد أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، أن أعلى سعر كتاب خارجي حتى نهاية المرحلة الإعدادية 140 جنيهًا وهو سلاح التلميذ.

واستطرد أن الكراسة 28 ورقة بـ 3 جنيهات في الفجالة و96 ورقة بـ 8 جنيهات على عكس ما يتم ترويجه على السوشيال ميديا، مضيفا أن كل الكتب مدون عليها السعر، ومن يجده أكثر من هذا لا يشتريه.