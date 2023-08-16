الجيش الأمريكي يرد على أنباء دخول قواته العراق من جديد

نفى الجيش الأمريكي، اليوم الاربعاء، ما تداولته وسائل إعلام ومواقع التواصل في العراق حول وجود تحركات عسكرية لقواته في البلاد.



ونقلت وسائل إعلام أمريكية، كلمة المتحدث بوزارة الدفاع الأمريكية قائلا: "لم يحدث أي تحرك من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء داخل العراق أو في اتجاهه".



وأضاف متحدث البنتاجون، ان مقاطع الفيديو التي انتشرت والتي تظهر قوافل تُزعم أنها أمريكية لا تمت للجيش الأمريكي بأي صلة.



وكانت قد تداولت مواقع التواصل في العراق، أنباءً ومقاطع فيديو تزعم وجود تحركات عسكرية أمريكية في البلاد.

